İsrail-Hamas savaşında 5. gününde | A Haber Hamas roketinin düştüğü yerde
Hamas’ın cumartesi sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası saldırılarına başlayan İsrail, Gazze’ye ölüm kusuyor. Elektrik-gıda ve suyun kesildiği 2,5 milyon insanın ablukaya alındığı bölgede uçaklar sivil gözetmeksizin atışlar yapıyor. Hamas’ın ilk hedefi olan Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı bölgesinden Gazze sınır hattında geçen A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu 2 noktadan son durumu aktardı. Öte yandan ekiplerimiz Hamas roketinin düştüğü yeri de ekranlara taşıdı.
Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail-Filistin hattında meydana gelen çatışmaların 5. gününde, İsrail'in saldırıları altında taş taş üstünde kalmayan Gazze'de insanlar canlarını zor kurtarıyor.
Hamas'ın ilk hedefi olan Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı bölgesinden Gazze sınır hattında geçen A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu 2 noktadan son durumu aktardı. Öte yandan ekiplerimizi Hamas roketinin düştüğü yeri de ekranlara taşıdı. Aşkelon'un vurulduğu anlar canlı yayında kayıtlara geçti.
Emine Kavasoğlu'nun savaşın sıcak noktasından aktardıkları:
HAMAS ROKETİNİN DÜŞTÜĞÜ NOKTADAN CANLI YAYIN
Aşkelon'nun hemen yanı başında çok şiddetli ardı ardına patlamalar oldu. Hamas'ın göndermiş olduğu füzeler bölgeyi vurdu. Bölgeden dumanlar yükseliyor. Burada bulunan İsrail askerleri ve polisleri tek tek siper aldılar. Bölgenin tehlikeli olması sebebiyle buradan ayrılmamız isteniyor. Bölgede mühimmat olması sebebiyle ayrılmamız isteniyor. Hamas tarafından roketler peş peşe ateşleniyor.
Biz yayını gerçekleştirdikten sonra dumanlar yükseldi. Bundan sonra Hamas bir kez daha Aşkelon'u vurmaya devam etti. Şu anda burada bulunan askerlerin hepsi siper almış durumda. Patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Gökyüzü simsiyah oldu. Bir yandan hava savunma sistemleri çalışıyor bir yandan roketler ateşleniyor. Bölgede sürekli olarak hareketli anlar yaşanıyor.
İsrail'in gece boyunca Gazze'ye ölüm olup yağmasından sonra saatler 13,30'a yaklaşırken Hamas bu sefer harekete geçti ve Aşkelon'a defalarca roket ve havan attı. Bizler mühimmatların olduğu yerden uzaklaşmış durumdayız. Gazze'den sürekli olarak füzeler ve roketler ateşleniyor. Hava savunma sistemleri tarafından bir kısmı imha ediliyor ama bir kısmı da isabet ediyor. Hamas, İsrail'in işgalci politikasında vazgeçmediği sürece Aşkelon ve diğer yerleri vurmaya devam edeceğini açıkladı.
TEL AVİV'DE NELER OLUYOR?
Sabah 11 itibatıyla olanlar: Biz şu an itibarıyla Tel Aviv'deyiz. Buraya geldik, ilk günden beri hedefteki noktalardan bir tanesi de Ben Gurion Havaalanı'ydı. Hem Pazar gecesi hem pazartesi gecesi yine dün gece havalimanın çevresi hedef alındı. Çevresindeki kırsala çok sayıda roket isabet etti. Buradan Gazze sınırına gideceğiz. Peki neler oldu? Onları anlatmaya çalışalım.
SİVİLLER CAN VERİYOR
Bölgede uçuşların bir kısmı durduruldu. Uçuşlar belirsiz bir süre iptal edildi. Öte yandan Gazze şeridine bombardıman devam ediyor. İsrail savaş uçakları ölüm olup yağmaya devam ediyor. Şu dakika itibarıyla ölenlerin sayısı 974'e ulaştı. Bu sayı her geçen saat artmaya devam ediyor. Bu ölenlerin içinde 260 tane çocuk ve 230 kadın bulunuyor.
KUDÜS'TE POLİS KATLİAMI
Geceden sabaha bombardıman devam etti. Özellikle Gazze sınır hattına yakın İsrail yerleşim yerlerine dün gece itibarıyla girişler oldu. Bunlardan bir tanesi Aşkod bölgesiydi. O noktada çok sıcak çatışmalar yaşandı. Meskun mahal çatışmaları yaşandı. Bir başka beldede sıcak çatışmalar baş gösterdi. Kudüs'te Hamas'ın her saldırısının ardından burada yaşayan Filistinliler havai fişek gösterisi ile destek veriyor. Bu gösterilerin uzun sürmesi sonucu polis müdahale ediliyor.
ABD SİLAH GÖNDERDİ
Dün akşam Kudüs'te yaşanan çatışmalarda 2 Filistinli can verdi. Bir yandan dan kara harekatı konuşuluyor. Başlayıp başlamayacağı tam olarak bilinmiyor. Pazartesi sabahı itibarıyla ABD'nin ilk deniz filosu buraya ulaşmıştı, şimdi dünyanın en büyük savaş gemisi Doğu Akdeniz açıklarında bekletiliyor. Daha da önemlisi ABD'nin askeri mühimmat yardımını taşıyan kargo uçağı İsrail'e giriş yaptı ve bununla ilgili görüntüler de paylaşıldı.
"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ AÇIKLAMALAR"
İsrail Savunma Bakanlığı büyük bir taarruz yapılacağını açıkladı. Yetkililerden insanın kanını donduran sözler geliyor. Gazze'yi çadır kente çevireceklerini söylüyorlar. Tek bir bina bile bırakmayacaklarını söylüyorlar. İnsanlık adına utanılacak açıklamalar geliyor.
Zira burada 2 milyondan fazla insan yaşamlarını sürüyor. BM'ye göre 260 bin kişi yerinden olmuş durumda. Birkaç saat içerinde Gazze'nin enerji santralinin yakıtı bitecek. Dün Refah Kapısı İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.
GAZZE SINIRINDA NELER OLUYOR?
Sabah 12 itibatıyla olanlar: Bizler Tel Aviv'den sonra şu anda dünyanın gözünü çevirdiği Gazze sınırında Aşkelon'dayız. Burada saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Her iki taraftan da roket atışları devam etti. Bölgede zaman zaman patlama sesleri yükseliyor. İsrail bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor. Saat 13.00 itibarıyla ölü sayısı 1055'e çıktı. Burada her an ölü sayısı artıyor. Burada asıl üzücü olan ise ölenleri yüzde 60'ı çocuk.
Dün Hamas tarafında yapılan roketli saldırılarda Aşkelon'da çok sayıda yer zarar gördü. İsrail'de ölü sayısı binin üzerinde olarak açıkladı. Ve ölenlerin yüzde 67'si asker kökenli. İsrail tam taarruza geçti. Hava bombardımanlarının sayısı ve sıklığı giderek artıyor. Kara harekatı başlamadı ama obüslerin namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda. İsrail Gazze sınırı boyunca demirden duvar örmeye devam ediyor. Bölgeye destek kuvvetler de geliyor.
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