İsrail-Hamas savaşında 5. gününde | A Haber Hamas roketinin düştüğü yerde

İsrail'in gece boyunca Gazze'ye ölüm olup yağmasından sonra saatler 13,30'a yaklaşırken Hamas bu sefer harekete geçti ve Aşkelon'a defalarca roket ve havan attı. Bizler mühimmatların olduğu yerden uzaklaşmış durumdayız. Gazze'den sürekli olarak füzeler ve roketler ateşleniyor. Hava savunma sistemleri tarafından bir kısmı imha ediliyor ama bir kısmı da isabet ediyor. Hamas, İsrail'in işgalci politikasında vazgeçmediği sürece Aşkelon ve diğer yerleri vurmaya devam edeceğini açıkladı.