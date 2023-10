İsrail-Hamas savaşında 5. gününde | A Haber Hamas roketinin düştüğü yerde

GAZZE SINIRINDA NELER OLUYOR?

Sabah 12 itibatıyla olanlar: Bizler Tel Aviv'den sonra şu anda dünyanın gözünü çevirdiği Gazze sınırında Aşkelon'dayız. Burada saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Her iki taraftan da roket atışları devam etti. Bölgede zaman zaman patlama sesleri yükseliyor. İsrail bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor. Saat 13.00 itibarıyla ölü sayısı 1055'e çıktı. Burada her an ölü sayısı artıyor. Burada asıl üzücü olan ise ölenleri yüzde 60'ı çocuk.