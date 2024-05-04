1 Mayıs’ta çıkan olaylarda gözaltına alınan 65 kişiden 52’sine tutuklanma talebi! 28 polis yaralanmıştı

Şüphelilerden 52'si "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.