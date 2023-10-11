11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber savaşın en sıcak noktasında! İşte Hamas’ın roketinin düştüğü yer

A Haber savaşın en sıcak noktasında! İşte Hamas’ın roketinin düştüğü yer

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2023 14:08
İsrail ile Hamas arasındaki savaş 5. gününde devam ediyor. A Haber savaşın sıcak noktalarından haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Hamas roketinin düştüğü yeri ekranlara taşıdı. Aşkelon’u hedef alana roketlerin ateşlendiği anlarda canlı yayında görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber savaşın en sıcak noktasında!
A Haber savaşın en sıcak noktasında!
’’Katılmak isteyen herkese kapımız açık
''Katılmak isteyen herkese kapımız açık"
A Haber Hamas roketinin düştüğü yerde
A Haber Hamas roketinin düştüğü yerde
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın o sözleri tekrar gündem oldu
Başkan Erdoğan'ın o sözleri tekrar gündem oldu
İsrail ve Filistin’den tahliye planı!
İsrail ve Filistin'den tahliye planı!
Uzman isimden ezber bozan yorum
Uzman isimden ezber bozan yorum
Bilmeyenler ekran başına! İşte Gazze gerçeği
Bilmeyenler ekran başına! İşte Gazze gerçeği
3. ülke kim? ABD ve İsrail’in bahanesi...
3. ülke kim? ABD ve İsrail'in bahanesi...
Çığlıklar canlı yayında yankılandı! İşte o anlar
Çığlıklar canlı yayında yankılandı! İşte o anlar
ABD katliama ortak olacak!
ABD katliama ortak olacak!
Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi!
Daha Fazla Video Göster