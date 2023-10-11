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Savaş hattında sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında roketler ateşleniyor

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 17:34
Gazze sınırında eller tetikte. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı. Canlı yayında hava saldırısı düzenlendi. Askerler siper aldı. İşte o görüntüler...
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Savaş hattında sıcak dakikalar
Savaş hattında sıcak dakikalar
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