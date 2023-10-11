İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşlarının tahliyesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: Hazırlığımız var

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Uraloğlu "İsrail'e uçuşları net olarak durdurduk. İsrail bölgesindeki limanlarla ilgili 3. seviye güvenlik önlemleri aldık. Takip ediyoruz o güvenlik derecesini azaltıp artırma veya tamamen kaldırma konusunda şartları takip ediyoruz. Şartlar netleştiği zaman yeni bir karar alırız. Bölgeden tahliye konusunu Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor. Bakanlığımız ile biz koordineliyiz. Gerek duyulması halinde gerek denizden gerek havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadelerini kullandı.