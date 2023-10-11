İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: Hazırlığımız var
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: (İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadelerini kullandı, Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" savundu.
İSRAİL VE FİLİSTİN'DEN TAHLİYE PLANI
İsrail ile Hamas arasındaki savaş şiddetli şekilde devam ederken bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Uraloğlu "İsrail'e uçuşları net olarak durdurduk. İsrail bölgesindeki limanlarla ilgili 3. seviye güvenlik önlemleri aldık. Takip ediyoruz o güvenlik derecesini azaltıp artırma veya tamamen kaldırma konusunda şartları takip ediyoruz. Şartlar netleştiği zaman yeni bir karar alırız. Bölgeden tahliye konusunu Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor. Bakanlığımız ile biz koordineliyiz. Gerek duyulması halinde gerek denizden gerek havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadelerini kullandı.
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