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Yaklaşık 2.5 milyon insan Gazze'de İsrail ablukasında! İşte Gazze gerçeği

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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Yaklaşık 2.5 milyon insan Gazze’de İsrail ablukasında! İşte Gazze gerçeği

Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonundan sonra Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail, bölgede sivil gözetmesin bomba atıyor. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere bine yakın sivil can verdi. Gazze’de 2,5 milyon insan abluka altında. Elektrik-su-gıda yok ve ilaç tedariği sağlanamıyor. Peki Gazze nasıl bir yer? Geçişler nasıl oluyor? Haritadaki konumu ne? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay anlattı.

Gazze şeridi 41 kilometre uzunluğunda. Hamas, 2006'da seçimleri kazanmasının ardından Gazze'nin yönetimini ele geçirdi. Gazze'de o tarihten itibaren seçim yapılmadı. Hamas'ı terör örgütü sayan İsrail, Gazze şeridine 2007'den bu yana hava, kara ve denizden abluka uyguluyor.

5 şehrin bulunduğu yaklaşık 350 kilometre kare alanda yaklaşık 2.5 milyon Filistinli yaşıyor. Gazze şeridi dünyanın en yoğun nüfus bölgelerinden. Bölge, beton duvar ve çift telli çiftlerden oluşan bir bariyerler bütünüyle İsrail ayrılıyor.

Kuzey Gazze'deki sınır kapısı Erez bölgenin İsrail'e açılan tek noktası. Filistinliler buradan yalnızca özel izin alarak Kudüs'e veya Batı Şeria'ya gitmek üzere ayrılabiliyor.

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay: Bölgenin iletişimi 50 yıldır kesik. Gazze ve Batı Şeria yıllardır ne şartlarda yaşıyor bunu anlamak lazım. Ben yıllarca bu bölgeye gidip geldim. Gazze'ye gitmeyen biri neler olduğunu anlayamaz. Bir hapishane düşünün önünde deniz. Dünyanın en güzel sahillerinden birine sahip ama oradan da bir yere gidemiyorsunuz. Orası da kapalı ve abluka altında. Normal bir zamanda çocukların istediği bir çikolatayı bulmak zor. Yemek istendiği gibi tedarik edilmiyor. Cumartesi günü Hamas'ın sivillere yönelik saldırısı kınanacak bir saldırıdır. Ama bunun bedelini çocuk ödememeli.

60 yıldır Filistin elden alınıyor ve bu dünyanın gözü önünde oluyor. Bir kişi çıkıp bir laf söylemedi. Mısır, Arap milliyetçiliğinin lideri İsrail'e karşı mücadele vermiş ülke bugün itidal çağrısı yapıyor. Refah Kapısını kapattı. 1967'de sınırlar çizildi topraklar belli oldu ama bunlar delik deşik. Bugün durumlar ortada kimse uluslararası hukukta ne de insan haklarından bahsedebilir. İnsan hakları Gazze içinde aynı Tel Aviv içinde aynı olmalıdır.

3 temel unsur var burada. Hamas başına gelecekleri bilmiyor muydu, bunu neden yaptı? Bu operasyonda pragmatizm aramayın. Bu saldırıları yürüten adam 1 yıl önce eşini ve 2 çocuğunu bombalı saldırıda kaybetti. Burada tüm sorunları çözseniz bile Kudüs işini çözemezsiniz. Burası kaç bin yıllık mesele Ortada Müslümanlar bile yok. Ortada Hristiyanlar bile yok. Babil ve Asurlardan başlayan binlerce yıllık bir mesele var ortada. ABD'nin gönderdiği gemiler var. Buda bir şovdur sebebi de; ABD'nin iç demografik yapı ve finansal durumdan dolayı İsrail'e destek olmaması söz konusu olamaz. Oraya bir gemi gitti, uçak indi bunlar işin şov kısmı. ABD-İsrail ilişkileri et ile deri gibidir.

Gazze şeridine 94'ten beri duvar örülüyor. Elinizi kolunuzu sallayarak Gazze'ye gidemezdiniz. İsrail'in iznine tabi. Uçak bileti alıp gidemezsiniz. İsrail'e geçiş bile izne tabidir. Terk edip gidecekleri bir yerleri yok. Ancak bir binadan bir binaya geçebilirler. İnsanların buradan gideceği bir yer yok.

Bilmeyenler ekran başına! İşte Gazze gerçeği BİLMEYENLER EKRAN BAŞINA! İŞTE GAZZE GERÇEĞİ
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