Yaklaşık 2.5 milyon insan Gazze’de İsrail ablukasında! İşte Gazze gerçeği

3 temel unsur var burada. Hamas başına gelecekleri bilmiyor muydu, bunu neden yaptı? Bu operasyonda pragmatizm aramayın. Bu saldırıları yürüten adam 1 yıl önce eşini ve 2 çocuğunu bombalı saldırıda kaybetti. Burada tüm sorunları çözseniz bile Kudüs işini çözemezsiniz. Burası kaç bin yıllık mesele Ortada Müslümanlar bile yok. Ortada Hristiyanlar bile yok. Babil ve Asurlardan başlayan binlerce yıllık bir mesele var ortada. ABD'nin gönderdiği gemiler var. Buda bir şovdur sebebi de; ABD'nin iç demografik yapı ve finansal durumdan dolayı İsrail'e destek olmaması söz konusu olamaz. Oraya bir gemi gitti, uçak indi bunlar işin şov kısmı. ABD-İsrail ilişkileri et ile deri gibidir.