11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'nin elektriği tamamen kesildi! A Haber sıcak bölgede

Gazze'nin elektriği tamamen kesildi! A Haber sıcak bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2023 15:30
İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orta Doğu İsrail’den büyüktür!
Orta Doğu İsrail'den büyüktür!
Gazze’nin elektriği tamamen kesildi!
Gazze'nin elektriği tamamen kesildi!
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Büyük yıkım! Uydu fotoğraflarına yansıdı
Büyük yıkım! Uydu fotoğraflarına yansıdı
A Haber savaşın en sıcak noktasında!
A Haber savaşın en sıcak noktasında!
’’Katılmak isteyen herkese kapımız açık
''Katılmak isteyen herkese kapımız açık"
A Haber Hamas roketinin düştüğü yerde
A Haber Hamas roketinin düştüğü yerde
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın o sözleri tekrar gündem oldu
Başkan Erdoğan'ın o sözleri tekrar gündem oldu
İsrail ve Filistin’den tahliye planı!
İsrail ve Filistin'den tahliye planı!
Uzman isimden ezber bozan yorum
Uzman isimden ezber bozan yorum
Bilmeyenler ekran başına! İşte Gazze gerçeği
Bilmeyenler ekran başına! İşte Gazze gerçeği
Daha Fazla Video Göster