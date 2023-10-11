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İsrail Gazze’yi, Hamas Aşkelon’u vuruyor! A Haber Gazze sınırında

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 16:21
Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı. Kavasoğlu, "Tam bir dakika önce 5 ayrı patlama meydana geldi. 2 tanesi havada imha edildi ama 3 tanesi Aşkelon’da bulunan noktalara düştü." dedi. Canlı yayında siren sesleri duyuldu. İşte o anlar...
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