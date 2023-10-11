İsrail-Hamas savaşında 5. gününde | Gazze sınırında neler oluyor?

Hamas’ın cumartesi sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası saldırılarına başlayan İsrail, Gazze’ye ölüm kusuyor. Elektrik-gıda ve suyun kesildiği 2,5 milyon insanın ablukaya alındığı bölgede uçaklar sivil gözetmeksizin atışlar yapıyor. Hamas’ın ilk hedefi olan Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı bölgesinden Gazze sınır hattında geçen A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu 2 noktadan son durumu aktardı.

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