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Gazze’de en karanlık gece! Emine Kavasoğlu son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 21:59
İsrail’in tam abluka altına aldığı bölgede elektrik, su, gaz yok.  A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.
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