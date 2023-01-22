LEVENT TÜZEMEN

Yönetime ve Okan Buruk’a çağrı!

Jorge Jesus'un 'İyi olan takım değil gol atan takım kazanıyor' sözüne en güzel örnek Galatasaray oldu. Antalyaspor maçını izlemeye gelenler fark bekliyorlardı, ama kağıt üzerinde kolay görünen maç Galatasaray adına gel-gitlerle dolu oldu. Kazanılan 3 puan Galatasaray adına bir rekor getirdi. Bir önerim Okan Buruk'a bir önerim de yönetime var. Okan hoca öncelikle bu kadar gol sıkıntısı yaşamaması için hücum hattını İcardi'ye göre ayarlamalı. Rashica, Kerem bazen de Mertens kafasına göre oynamamalı. Bu oyuncular buluştukları toplarla İcardi'ye pozisyon hazırlamalı. Özellikle Arjantinli oyuncu attığı kafa golü öncesi Kerem'e şöyle dedi 'Beni görüyorsun çıkarmıyorsun. Ya ayağıma at ya kafama ortala' bu sözün ardından İcardi'nin kafayla attığı golün, mükemmel ortasının altında Kerem'in imzası vardı. İcardi'yi beslersen takım olarak mükemmel bir sofra kurarsın. 2- Galatasaray yönetimleri Diagne ve Falcao'ya inanılmaz paralar yatırdılar. Dursun Özbek ve yönetimi Özellikle Erden Timur, İcardi gibi bir golcünün bonservisini almak için çaba sarf etmeli. Okan Buruk oyuna uzun süre müdahale etmedi çünkü oyuncuları pas hataları yapıyorlar ama birbirlerinin yardımına koşuyorlardı. Mertens, Oliveira, Rashica vasatı geçemedi. Kerem çok dağınık oynadı. Seyirci kimin ne oynadığını görüyor. G.Saray'da Lucas Torreira gibi bir ahtapot vardı. Uruguaylı, sahanın her yerine bastı. Topla rakip arasına vücudunu mükemmel koydu, pozisyon kaybı yapmadı, pas hatası yaşatmadı.

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