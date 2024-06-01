Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden takdir toplayan hareket! Filistin'e 1 milyon dolar bağışladılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana mazlumları katletmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Kardeşlerin bu mücadeleye destek vermelerinin altında yatan en büyük nedenlerden birisi ise babaları Muhammed Hadid'in bir Filistinli olarak İsrail tarafından maruz bırakıldığı insanlık dışı durum. Hatta kardeşlerden Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Filistin asıllı dünyaca ünlü kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşlerden takdir toplayan bir hareket geldi. Hadid kardeşler, Filistin'e 1.000.000 dolar bağışladı. işte detaylar...