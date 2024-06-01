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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden takdir toplayan hareket! Filistin'e 1 milyon dolar bağışladılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana mazlumları katletmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Kardeşlerin bu mücadeleye destek vermelerinin altında yatan en büyük nedenlerden birisi ise babaları Muhammed Hadid'in bir Filistinli olarak İsrail tarafından maruz bırakıldığı insanlık dışı durum. Hatta kardeşlerden Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Filistin asıllı dünyaca ünlü kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşlerden takdir toplayan bir hareket geldi. Hadid kardeşler, Filistin'e 1.000.000 dolar bağışladı. işte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 19:03
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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden takdir toplayan hareket! Filistin’e 1 milyon dolar bağışladılar

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail, gözünü mazlumların sığınağı olan Refah'a dikti. Katil İsrail, son olarak geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Onlarca mazlum, yanarak şehit oldu.

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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden takdir toplayan hareket! Filistin’e 1 milyon dolar bağışladılar

Dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, İsrail'e tepkilerini göstermeyi sürdürüyor. Filistin'e destek veren dünyaca ünlülerin arasında Gigi ve Bella Hadid kardeşler en başta geliyor.

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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden takdir toplayan hareket! Filistin’e 1 milyon dolar bağışladılar

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞTA BULUNDU
Filistin asıllı dünyaca ünlü kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşlerden takdir toplayan bir hareket geldi. Filistinli Amerikalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen süpermodel kız kardeşler, 1 milyon dolar bağışı bölgedeki yardım ve insani çabaları destekleyen dört kuruluş arasında dağıtılmak üzere ayırdı.

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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden takdir toplayan hareket! Filistin’e 1 milyon dolar bağışladılar

Bu miktar, çocuklara ve ailelere odaklanan dört kuruluş arasında eşit olarak dağıtılmak üzere tahsis ediliyor: HEAL Filistin, Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), World Central Kitchen (WCK) ve Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA).

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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden takdir toplayan hareket! Filistin’e 1 milyon dolar bağışladılar

"KARİYERİM BİTSE BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Öte yandan Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz yıl İsrail'in zulmü ile ilgili, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir.