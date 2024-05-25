Süheyl kardeşim değerli bir hukukçudur.Tek hedefim de işim de Galatasaray'ı engüçlü şekilde benden sonra gelecek arkadaşlarabırakmak. Geri kalan tüm konularıGalatasaray genel kurul üyelerinin takdirinebırakıyorum.G.Saray'da böyle seçim dönemlerine alışık değiliz. Her zaman G.Saray gelenekleriyle ağabey, abla, kardeş gibi yaşadık bu dönemleri.Takımımız bu şampiyonluğu sonunakadar hak etti.Pazar günü (yarın)bu karakterli oyuncu topluluğuylasahaya çıkacağız, şampiyonolacağız. Galatasaray, başarı odaklıbir kulüp. Başarıya giderken de kenetlenmesini,tek yumruk olmasınıbilen bir camia.Başkan Dursun Özbek, otelinde bulunan SAHAF isimli kütüphanesinde Levent Tüzemen'i ağırladı… İstanbul hakkında 3 bine yakın değerli kitabın bulunduğu kütüphanedeki eserleri tek tek anlatan Özbek, para koleksiyonu ile ilgili de bilgiler verdi..."Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkânı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir. Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde. Süper Lig'in 100. yıl kupasını kazandık. Amatör sporlarda makul bütçelerle en iyi sonuçları aldık. Geçirdiğimiz 2 seneyi son derece başarılı biliyorum."Böyle bir şeyin olması mümkün mü?Bu değerleri unutup, kavga ve fitne kültürünübu camiaya sokmayı deniyorlar. Ayıplıyorum,seçim kazanma derdine düşmüş insanlarınbu hareketlerine çok üzülüyorum."Önümüzdeki dönemde en önemli projem bir Galatasaray vadisi yaratmak. Yatıyorum, kalkıyorum bu hayalle yaşıyorum. Stadı, kamp tesisi ve spor salonlarıyla bir araya gelmiş bir Galatasaray vadisi (RAMS Park'ın yanındaki 62 dönümlük alan için) en büyük hayalim."Keşke bahsettikleri rakamlargerçek olsa, ben çok memnunolurum. Çünkü G.Saraydaha fazla kazanır. Bakın, bizgenel kuruldan yetkiyi alırken2 senaryo vardı. Birincisi, kendiimkânlarımızla bu inşaatı yapmak.İkincisi ise bir müteahhitvasıtasıyla yapmak… Bunagöre Türkiye Sınai KalkınmaBankası'ndan (TSKB) bir değerlendirmeraporu aldık Mayıs2022'de. Oradaki değerlendirmede370 milyon dolar kazanıyoruz.Bu raporun aynısınıaldık, çıkan rakam 434 milyondolar (12.9 milyar TL). İnşaatmaliyetleri inanılmaz derecedeartmış.Tümüyle spekülatif, rakamlar üzerinden oynayarak, bilmeden, soruşturmadan bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İlk gün peşkeş lafını kullandılar, sonra bu lafı demedim dedi Süheyl kardeşim.Bunun iş bilmezlik ya da art niyet olduğunu düşünüyorum."Ali Sami Yen ağabeyin bize yüklediği misyon var. Galatasaray, bu misyonu gerçekleştirebileceğini tüm dünyaya gösterdi. İngiliz'i, Alman'ı yenerek 2000'de UEFA Kupası'nı aldık. Ancak bu yetmez. Başarıyı daha üst seviyeye taşıma sorumluluğumuz var. Hedefimiz, önümüzdeki dönem Avrupa'da kupa kazanmak.""Yaz transfer sezonu öncesinde birçok Avrupa kulübü oyuncularımıza oldukça ilgili. Yeterli seviyeye gelindiğinde tabii ki bazı oyuncular satılabilir. Ancak önümüzdeki sezon 25. şampiyonluğa ve 5. yıldızı takmaya gideceğiz. Bazı şeyler asla parayla ölçülmez. Onun için de takımın iskeletini değiştirmeyi düşünmüyoruz."