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Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman'ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü sanatçıyla 8 yıl evli kalmış...

"Sen Türkülerini Söyle" programı, Türk halk müziği tutkunları için unutulmaz bir müzik şöleni sunuyor. Her bölümünde sevilen Türk halk müziği eserlerine yer veren programın yeni jüri üyeleri merak ediliyor. Sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı programın jüri koltuğunda oturan şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Özellikle eski eşinin de ünlü olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 16:53
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Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü sanatçıyla 8 yıl evli kalmış...

TRT 1'de yayınlanan 'Sen Türkülerini Söyle' programının jüri üyesi Öygü Gürman, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü sanatçıyla 8 yıl evli kalmış...

2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile birlikte Öykü ve Berk adlı grubu kuran Örkü Gürman, kariyeri boyunca söylediği şarkıların yanı sıra dizile ve filmlerde de oynadı.

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Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü sanatçıyla 8 yıl evli kalmış...

Gürman'ın hayatı hakkınd araştırma yapanlar, eski eşinin kim olduğunu görence şaştı kaldı. 4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı. 20 Ekim 2023 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Fatih İçmeli ile evlendi.

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Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü sanatçıyla 8 yıl evli kalmış...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman 4 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Öykü Gürman 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile birlikte Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir. Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır.

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Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü sanatçıyla 8 yıl evli kalmış...

İşte Öykü Gürman başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...