Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman'ın eski eşi bakın kim çıktı! Ünlü sanatçıyla 8 yıl evli kalmış...

"Sen Türkülerini Söyle" programı, Türk halk müziği tutkunları için unutulmaz bir müzik şöleni sunuyor. Her bölümünde sevilen Türk halk müziği eserlerine yer veren programın yeni jüri üyeleri merak ediliyor. Sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı programın jüri koltuğunda oturan şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Özellikle eski eşinin de ünlü olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...