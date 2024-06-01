Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi

Ziraat Bankası, özellikle konut kredisi çekmekte zorlanan ve aylık ödemelerde sıkıntı yaşayan bireyler için yeni bir çözüm sunuyor. Bankanın duyurduğu yeni kampanya ile, 250.000 TL'lik konut kredisi 120 ay vade ile verilecek ve bu krediye birden fazla kişi ortak olabilecek.