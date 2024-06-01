01 Haziran 2024, Cumartesi
Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi
Ziraat Bankası, artan konut fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmak isteyenlere yönelik cazip bir finansman seçeneği sunuyor. Yeni başlatılan ortak konut kredisi kampanyası, birden fazla kişinin bir araya gelerek kredi kullanmasına olanak tanıyarak, ödeme yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 01.06.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 18:18
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