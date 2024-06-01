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Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi

Ziraat Bankası, artan konut fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmak isteyenlere yönelik cazip bir finansman seçeneği sunuyor. Yeni başlatılan ortak konut kredisi kampanyası, birden fazla kişinin bir araya gelerek kredi kullanmasına olanak tanıyarak, ödeme yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 01.06.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 18:18
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Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi

Ziraat Bankası, özellikle konut kredisi çekmekte zorlanan ve aylık ödemelerde sıkıntı yaşayan bireyler için yeni bir çözüm sunuyor. Bankanın duyurduğu yeni kampanya ile, 250.000 TL'lik konut kredisi 120 ay vade ile verilecek ve bu krediye birden fazla kişi ortak olabilecek.

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Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi

Ortak Kredi Kullanım Şartları

Ortak konut kredisi, en az 2 ve en fazla 5 kişi arasında kullanılabiliyor. Bu sayede, tek başına kredi çekmekte güçlük çeken bireyler, gelirlerini birleştirerek daha yüksek meblağlarda kredi kullanma şansı buluyor.

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Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi

Krediye başvuracak kişilerin düzenli bir gelire sahip olması ve SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından düzenlenen ekspertiz raporuna göre hareket edilmesi gerekiyor.

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Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi

Kredi Tutarı ve Ödeme Planı

Kredi, BDDK tarafından belirlenen azami tutarlar doğrultusunda, satın alınacak gayrimenkulün ekspertiz değeri üzerinden hesaplanıyor. Kredinin güvencesi olarak gayrimenkule ipotek konuluyor ve gerekli görülmesi durumunda ek teminatlar istenebiliyor.

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Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu başladı! 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi

Örnek Ödeme Planı

Tek başına 120 ay vadede 250.000 TL konut kredisi kullanıldığında, aylık taksitler 10.794,84 TL olacak.