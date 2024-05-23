LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray'ın, F.Bahçe'ye mağlup olduğu maçın ardından yaşanan olaylarla ilgiliçarpıcı detaylara ulaştı. Sahanın içinde darp edilenStat müdürü Ali Çelikkıran'ın saçını çeken eski F.Bahçeli yönetici Hulusi Belgü de ifadeye çağrılmıştı.Karşılaşma bittikten sonra Fenerbahçelilerin açtığı bayrağa müdahale edince baştaarkasından tekme ve fiziki müdahale ile yere düşen Çelikkıran'ın, çekilen MR sonucunda boynunda ve kaburgasında kırık olduğu ve 15 gün çalışamaz raporu aldığı açıklandı.Aralarında İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın da olduğu F.Bahçeliler hakkında, Ali Çelikkıran'ı darp ettikleri gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı.Özel boyunluk takılan stat müdürünün durumu sonraki kontrollerde belli olacak.Olaya karışanve Fenerbahçe Kulübü doktorusavcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.