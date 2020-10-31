LEVENT TÜZEMEN

Hoca değilmiş!

Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın ortaya koyduğu futbol kalitesi gözlerimizin pasını sildi. Sezon başından beri temposu, mücadelesi, coşkusu yüksek bir maç izlememiştim. Kasımpaşa'nın klasik "kompakt futbol" anlayışını terkedip maçı kazanma adına koyduğu hücum futboluna, Trabzonspor da ayak uydurunca bir futbol ve gol düellosu izledik. İlk yarıya sığan 5 gol de vuruş tekniği, pozisyon hazırlanışı açısından mükemmeldi. Trabzon'da sağ bek Serkan'ın sol ayağıyla yaptığı tek vuruş ile Kasımpaşalı Tirpan'ın köşeye giden vuruşu alkışa değerdi.

Trabzon'da Abdülkadir Ömür çalışkanlığı ve mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkarken, 1 asist yapıp iki gole imza atan Nwakaeme'nin ikinci golünde attığı depar sonrası topu rakipten kurtarıp köşeye bırakması tam bir ustalık işiydi. Nijeryalı yıldız serbest oynadığı sürece Trabzon'un oyun lideri olur

Trabzonsporlu oyuncular hâlâ birlikte hareket etmiyor. Kasımpaşa ise takım olarak göz doldurdu. Hızlı hücuma çıkan, ayağa top oynamaya özen gösteren Trabzon'un üzerine cesaretle giden Kasımpaşa özellikle Koita'nın ikinci yarı oyuna girmesiyle ciddi pozisyonlar buldu. Bu baskıyı ve Koita'nın savunmayı dağıtmasını görmesine rağmen Newton'ın önlem almaması ve seyirci kalması hoca olmadığının kanıtıydı. Aytaç'ın penaltısını kurtaran Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yapmasına rağmen özellikle Kasımpaşa'ya 3 puan getiren Koita'nın müthiş gol vuruşuna yapacağı bir şey yoktu. Kasımpaşa'nın hocası Mehmet Altıparmak hamleleriyle maçı çevirdi. Newton ise maçı okuyamadı ve doğru hamleleri yapamadı.

NOT: Deprem İzmir'i vurdu ve canımızı yaktı. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Ayrıca ebediyete göç eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ile yaşam savaşını yitiren meslektaşımız FB TV spikeri Dilay Kemer'e Allah'tan rahmet diliyorum.

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