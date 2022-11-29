DAHA evvel de yazmış idim. Fahiş fiyatlar ve ardından oluşan hayat pahalılığı konuyu yeniden yazmama neden oldu.

Ekonomiye devlet eli ve müdahalesi şarttır. Aksi taktirde; devletin büyük fedakarlıklarla vatandaşa sağladığı ücret/maaş artışları ya da diğer sosyal destekler yok olup gitmektedir. EMPERYALİST yamyamlar, kendi sömürü düzenlerini işletmek için sistem kurmuşlar. Kurdukları bu sistemde ezberlettikleri kurallar da sadece kendi menfaatlerinin devamı içindir. Devletlerin ekonomiye müdahelesini de çevirdikleri film fırıldaklar ile engellediler. Aslında bu emperyalist yamyamların herbirinin memleketlerinde de devlet destekleri ve müdahalesi apaçık vardır.

Devletin; piyasaları düzenleme, denetleme, gerektiğinde kooperatifler, üretici birlikleri ve bankalar aracılığı ile bizzat ekonomik işlere karışması gerekmektedir. Çünkü ülkemizde vurgun satışta başlıyor ve serbest piyasa'ya dokunmayın bahanesi ile meşru kılınıyor. Bu vatandaşı soymak değil de nedir?



SERBEST KAZIK MI?

Devlet bizatihi kendisi; üretim tesisleri kurmak, dağıtım sürecine müdahale etmek ve hatta satış zincirleri kurarak sisteme hakim olmak mecburiyetindedir. Devletin iktisadi kuruluşlarının, korkunç zararlar ile ve kötü hatırlanmasının bir çok sebebi vardı. Devlet iktisadi kuruluşları; yanlış uygulamalar ve yatırımlar, denetimsizlik, siyasetçilerin/ bürokratların çiftliğine dönüştürülmesi gibi hatalar ile iflasa ve milletin sırtında ağır bir yüke dönüşmüşlerdi. Ancak şimdi bütün bunlardan dersler çıkartıldığını ve hepsinin önlemlerinin olduğunu görüyoruz. Bambaşka bir dünyada ve zamandayız. Günümüzde ülkemizde; çok başarılı, dünya çapında, sermayesi/mülkiyeti tamamen kamuya ait, her alanda faaliyet gösteren dev şirketler vardır. Devletin gerek gördüğü alanlarda faaliyet gösteren şirketler ile vatandaşa hizmet etmesi, asla teşebbüs hürriyetine engel teşkil etmez. Tam aksine serbest piyasa ekonomisine ve teşebbüs hürriyetine hizmet eder. Serbest piyasa ekonomisi asla insanları acımasızca kazıklamak olamaz ve değildir... Eğer devlete ait olmasalardı; salgın hastalık ardından meydana gelen Rusya/Ukrayna savaşı döneminde Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank tarafından, toplumun her kesimine uzanan kredi ve destek dokunuşları mümkün olabilir miydi...? Vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakından; gıda/sebze/meyve fiyatlarındaki fahiş artışlar konusunda da çok önemli icraatlar umuyor ve bekliyor...



PLAN ÇÖKTÜ

Teröristin ve PKK/PYD/YPG terör örgütünün aklanması için canla başla çabalayanlar çok üzülmüşlerdir. En başta HDP'liler, bazı CHP'liler ve onların medyadaki yancıları, dün kahrolmuşlardır çünkü İstiklal'daki terör saldırısını "PKK/ PYD/YPG yapmamıştır, başkaları yapmıştır" diyorlardı. Aslında bütün kurgu teröristin yakalanmasıyla bozuldu. Teröristin yakalanmaması olasılığında, suçlanacak gruplar üzerinden yürütülecek bir eylem planı vardı. İşte o sinsi plan çöktü. Bilal Hassan'ın 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı temin ederek kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtiliyor. Bilal Hassan'ın saldırı sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü PKK/PYD/YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. Bu arada; İsrail ve ABD, Suriye ile masaya oturmamızı istemiyorlar...



SEÇMEN DURUMA EL KOYAR MI?

Yukarıda arz ettim, kendisini CHP'li diye takdim edenlerin bazılarının, adeta PKK/PYD/YPG'nin avukatlığını üstlenmiş olduklarını gördük. Kardeşlerim, CHP belli bir insan tipinin, belli bir zihniyetin partisidir. Herkesçe bilinen malum zihniyetin ülkemizdeki adıdır. Bu malum zihniyet, İslam ve Müslümanlar bu memlekette hakim olamasınlar diye mücadele eder. Ülkenin geri kalanına "bidon kafalı", "makarnacı", "göbeğini kaşıyanlar", diyenlerin ve öyle muamele edenlerin partisidir. Genel Başkanları kim olursa olsun mensupları işte bu insanlardır. Zaten Genel Başkanları da doğal olarak, aynen kendileri gibi olsun isterler. Kendileri gibi düşünmeyenleri ve oy vermeyenleri, düşman gibi denize dökmek isteyenlerin partisidir.

Genlerinde ve kurulurken atılan temellerinde, bütün bu yazdıklarım olduğundan, CHP seçmeninden, bu olanlara dur demesini pek de ummuyorum. CHP'ye oy vermiş milyonlarca seçmenin bu gidişata el koymasını gönlümden geçiriyorum....

Ama böyle bir sonuç beklemiyorum...