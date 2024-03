GÖRÜNTÜ kaydı olmayan başka çantalar dolusu para sayma hadiseleri de var mı...? Bu soruyu geçen hafta da sormuştum.

Öyle ya...! Belli ki bu ve benzeri kepazelikler CHP için bir yol, yöntem, sıradan vak'a ve rutin olmuş. Komplo falan diyorlardı fakat ismi geçenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilişkili;

Tuncay Yılmaz. Fatih Keleş ve Özgür Nas... Bu arada; görüntüleri sızdıranlar da yine CHP'liler; iddiaya göre öncesinde birbirlerine şantaj yapmışlar. Şimdi ise CHP'liler; kör, sağır ve dilsiz olmuşlar...

Ama; bütün kalbimle inanıyorum ve söylüyorum ki Murat KURUM kazanacak ve CHP'lilere de iyi gelecek...! Tecrübesi, müktesebatı, eğitimi, bilgisi, görgüsü, devlet adamlığı deneyimi, gençliği ve enerjisi ile bütün İstanbul'a müthiş hizmetleri olacaktır.

CHP'liler de memnun kalacaklar. Çok yakından tanıdığım sağduyu sahibi CHP'liler de partilerinin bu hale düşmesinden dolayı feci şekilde üzgün ve umutsuzlar.

Böylesine batmış, bitmiş, teröristlerin siyasi uzantıları ile işbirliği yaparak, yolunu yönünü kaybetmiş, ahlaken ve siyaseten yerlerde sürünen bir CHP'nin, kendi mensuplarına da, kendisine oy verecek olan sevenlerine de hiç bir faydası yoktur, olmaz, olamaz... Elbette bu CHP, Atatürk'ün CHP'si falan da değildir. Olabilir mi ya hu..?!

BOYKOT

SAVAŞMAK

DEMEKTİR

İsrail yine hastane bombalıyor, Şifa Hastanesinde doktor ve sağlık çalışanlarına işkence yapıyor.

Katiller sürüsü Siyonist Yahudilerin, iğrenç soykırımına karşı çıkmak için Arap olmaya, Müslüman olmaya gerek var mı...? İnsan olmak yetmez mi...?

Şu anda maalesef savaşamıyoruz. Fakat hiç değilse Boykot yapabiliriz. Boykot'u delmek ve etkisiz kılmak için kıvrananlar var.

Hem Türkiyede hem de dünyada aynı işi yapıyorlar.

Açıkça katiller sürüsü İsrail'i ve arkasındaki ABD'yi, Batılı devletleri savunamadıkları için, Boykot'u etkisiz, değersiz ve önemsiz kılmaya çalışıyorlar.

Boykot, sadece bugünün bir meselesi değil, yeni bir anlayış ve hayat tarzı olmalı...

Hedefimiz ve odak noktamız, milletçe bu markaların mal ve hizmetlerinin satın alınmaması olmalı. Yerli üretimleri ya da muadilleri aramak ve bulmak hiç de zor ya da imkansız değil.

BU SAVAŞ

ASLINDA BİZİMLE

Azgın lanetlenmiş kavim Yahudilerin, devlet isimli terör örgütü İsrail ve Batı, sadece Müslümanlar ile değil aslında bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar. Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği için asker, silah, mühimmat göndermek zorundadırlar. İslâm dünyasını kuşatıp, yağmalamaya, paylaşmaya çalışıyorlar. Gazze'de Müslüman öldürüyorlar.

Hristiyanların bir bölümü ve Yahudilerin büyük bölümü beraber oldular. Devletleri, ulusal ve uluslararası kurumları, ticari şirketleri, medyaları ve hatta spor camiaları hep birlikte soykırım yapıyorlar.

HRİSTİYANLAR

VE YAHUDİLER

SİZE DE GÖREV

DÜŞÜYOR

Daha evvel de yazmıştım.

Ekranlarda her fırsatta söylüyorum. Bu konular ile ilgili olarak, yeryüzünün her tarafındaki Hristiyanlara ve Yahudilere de büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor... Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail öncülüğündeki bu azgın ittifak, bütün dünyada kan dökecekler.

Sağduyu sahibi Hıristiyanlar...!

Sağduyu sahibi Yahudiler...!

Bütün samimiyetim ile hepinize sesleniyorum....

Uyarıyorum...!

Hristiyanlar..! Şayet, aranızdaki Haçlılara engel olamazsanız;

Yahudiler..! Şayet aranızdaki Siyonistlere engel olamazsanız, dünyanın her yerinde kan akacak, ve Hristiyanlar ile Yahudilerin de kanı akacak...Haçlıların ve Siyonistlerin ittifakına, aklı başındaki Hıristiyanlar ile Yahudiler, "YETER ARTIK" diyebilirler ise İsrail'in ve ABD'nin azgınlıkları bir nebze olsun dizginlenebilir....