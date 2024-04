PERSLER kim…? Bugünkü İran milletinin ataları… Yahudi asıllı Kraliçe Ester'in, günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önce genç bir kız olarak Pers Krallığı'na sürgün edildiğine inanılıyor. Sürgüne gittiği Pers Krallığı'nda dönemin kralı Ahaşveroş ile evlenen Kraliçe Ester'in, Yahudi olduğunu gizlediği belirtiliyor. Ahaşveroş'un veziri Haman'ın, ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için kralı ikna ettiği ancak Kraliçe Ester'in, Ahaşveroş'u bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardığı, Haman'ın ise asıldığı ifade ediliyor….

Konu çok daha uzun ve ayrıntılı, ancak yer darlığı nedeniyle bu kadarını özetledim. Bu yazdıklarım, Yahudi inanç sistemi içinde çok önemli ve geniş bir yer tutuyor. Hatta bu olaylar, bir Yahudi bayramı olan Purim'in kökenini oluşturur. Yahudileri kurtarmış bir Pers kralından bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi aslında, tarihin en eski dönemlerinden beri birbirlerini çok iyi tanıyor ve biliyorlar. Şimdi İran yine Yahudi'ye hizmet etti… Dün Burhanettin Duran çok güzel özetlemiş: İran'ın önceden bildirilmiş drone ve füze saldırısı İsrail'e zarar vermedi. Refah'ta yeni katliama hazırlanan soykırımcı ve Gazze Kasabı Netanyahu'ya geniş manevra alanı açıldı. İsrail, uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki katliamdan İran-İsrail çatışmasına çekme fırsatı yakaladı. Bunu Lahey'deki soykırım davasının etkisini sınırlamak için de kullanacaktır… KAFİRLER GÜÇLÜ OLDUKLARI

İÇİN DEĞİL BİZ BİR VE BERABER

OLAMADIĞIMIZ İÇİN

Eğer dünyadaki bütün Müslümanlar asgari birlik ve beraberliği sağlayabilirlerse çok kutuplu bir dünyanın merhamet, adalet, ağırlık ve güç merkezi olacaklardır. Bu ham hayal değildir, masal değildir… Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olabilirler ve ALLAH'ın ipine sımsıkı sarılırlarsa Kur'an-Kerim, yeryüzüne gerçekten rahmet ve şifa kaynağı olabilecek, ayetler hayata geçecektir… Filistinliler de siyasi birlik sağlamak zorundadır.

İslam coğrafyası da mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Aksi taktirde bütün Müslümanların bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta söylediği gibi: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız… Sadece kendi içimizde değil, hem Türk dünyası ile hem de dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerle…Çare budur, tek yol budur… PKK ve HDP/DEM Kürtlerin katilidirler. İstikbalini çaldılar.

Kürtlerin çocuklarını okutuyorlar diye öğretmenleri, Kürtlere hizmet ediyorlar diye sağlıkçıları, yardım görevlilerini, hatta polislere servis açtılar diye garsonları katlettiler.

Odun toplayan köylüleri, yol yapımında çalışan işçileri katlettiler. Kürtlerin evlatlarını kaçırdılar. PKK ve HDP/DEM işte budur.

HDP/DEM; teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından, sevenlerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur.

HDP/DEM, bir Kürt siyasi hareketi değildir. HDP/DEM, bir Kürt partisi değildir.

HDP/DEM, Kürtlerin temsilcisi değildir… PKK/ PYD/YPG ve bunların siyasi parti görünümündeki arkadaşları HDP/DEM; Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin ittifakına hizmet etmek için var olmuşlardır, teröristler ile de bir ve beraberdirler... Zaten her yerde ve her zaman teröristlerle bir ve beraber olduklarını da adeta haykırdılar, hiçbir zaman reddetmediler, reddetmiyorlar… ANAYASAL DÜZENİ TANIMIYORLAR

AMA SİYASİ PARTİ MUAMELESİ

GÖRÜYORLAR

Anayasal düzeni tanımıyorlar, ırka dayalı siyaset yapıyorlar, parti yöneticilerinin kanlı katillerle sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkıyor, arabalarının bagajlarında kalaşnikoflar/lav silahları çıkıyor, eş başkanları meydanlarda teröre ve teröristlere aleni övgüler düzüyor... En kötüsü; Kürt kökenli kardeşlerimizin evlatlarını kaçırıp dağdaki teröristlere teslim ediyorlar. Terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, belediyelerde şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, devletine ve milletine düşman bu adamlara, daha ne kadar meşru bir siyasi parti muamelesi yapılacak…?

ATATÜRK HDP/DEM'E OY VERİR Mİ?!

Atatürk'ün partisi CHP, işte bu insanlarla beraber memleketi yönetmeye çalışıyor… Şu andaki CHP idare heyeti, HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğuna bir türlü inanmıyor.

Seçimlerde bağıra bağıra işbirliği yaptılar.

Kazandıkları Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bütün belediyelerde, el ele koyun koyuna bir ve beraberler. İhaleleri, belediye şirketlerini, kadroları yağmalıyorlar. CHP'yi şu anda idare edenlerin, Atatürk'ün partisini getirdiği ibretlik hal ne acıdır ki böyle… Bu iğrenç ve korkunç beraberlik, milletimizin vicdanını kanatıyor.

Bu fotoğrafları, gerçekleri ve iğrenç işbirliğini; iktidar olmak için hainlere göz kırpanların, hainler ile ittifak ve işbirliği yapanların suratlarına her fırsatta çarpacağız inşallah…