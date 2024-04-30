İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bahaneleri, Hamas saldırıları imiş... Israrla Hamas için terör örgütü ifadelerini kullanıyorlar. Bu ifadeler, işgalci ve terörist Siyonist Yahudilerin resmi görüşüdür… Katiller sürüsü İsrail ve onu destekleyen ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya başta olmak üzere diğerleri de aynısını söylüyorlar. Kurtuluş Savaşımız esnasında, İngilizler de Mustafa Kemal ve Kuva-yi Milliye mensupları için isyancı diyorlardı.

Bu CHP'liler o zamanlar yaşasalardı demek ki İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan işgalini yok sayıp, Mustafa Kemal ve Kuva-yi Milliyecilere, yurdumuzu işgal edenlerin ağzı ile konuşup isyancı mı diyeceklerdi…?!



İSRAİL SEVGİ PITIRCIĞI MI İDİ…?

Masum insanların kanının dökülmesinin tek sorumlusu; katil, terörist ve işgalci İsrail'dir… Hamas durup dururken mi saldırdı...? Bir sabah kalkıp biraz silah sıkalım mı dediler...? Filistinli Müslümanları yerlerde sürükleyip evlerine, tarlalarına, bahçelerine zorla el koyan işgalci ve hırsız Yahudiler, hiç suçlu ve sorumlu değiller mi...?

Mescid-i Aksa'ya terörist İsrail polisi korumasında en çirkin saldırıları yapan fanatik Yahudiler suçlu değiller mi...?

Katiller sürüsü İsrail, 1947'den beri, neredeyse her hafta düzenli olarak Filistin'de Müslüman öldürmüyor mu…? Yani; devlet maskeli terör örgütü İsrail, Hamas hiçbir şey yapmasa da Filistinli Müslümanları zaten öldürüyordu.



HAMAS FİLİSTİN DEMEKTİR

Hamas Gazze, Gazze Hamas demektir.

Ayrıca Hamas, Filistinin tamamında seçimlere girmiş ve farkla önde tamamlamıştır.

İsrail, ABD ve Avrupa, seçim sonuçlarını Hamas önde olduğu için tanımamıştır fakat hakikat değişmez.

Yahudiler, Müslümanlara soykırım yaptıklarını ve daha da yapacaklarını, zaten iğrenç bir kepazelikle söylüyorlar...

Hamas ve Aksa Tufanı harekatının, Yahudilerin, Müslümanlara yönelik öfkesi ve yaptıkları iğrenç soykırım ile hiçbir ilgisi yoktur…

ŞANLI DESTAN: KUT'ÜL AMARE

Dün Kut'ül Amare Zaferinin yıl dönümünü idi… Müthiş bir askeri zafer.

Dönemin süper gücü İngiltere'yi korkunç bir yenilgiyle yerlerde süründüren bir savaş. İmkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlıktır… Kesin bir Osmanlı destanıdır.

Şanlı Osmanlının, Çanakkale'den sonra kazandığı en büyük ikinci savaştır. 13.300 kişilik İngiliz birliklerinin tamamı esir alındı. 29 Nisan'da İngilizler, teslim oldular. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi için dua ediyoruz. Ecdadın bu destanını, özel bir çaba ile milletimize yeniden hatırlatmak için çırpınan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımızı arz ediyoruz. Yazımızın başlığından hareketle soruyoruz. Kim ya da kimler unutturdular. Kitaplarımızdan nasıl çıkartıldı? Milletin bu şanlı destanını unutturmak için kim ya da kimler işbirliği yaptı?

Bu vesile ile Kut'ül Amare Zaferinin her yıl milli bayram olarak kutlanmasını içtenlikle talep ediyorum….



AMERİKAN POLİSİNE TÜRK SİLAHI

Türk SAR9 SOCOM tabancası, ABD'de polis tarafından kullanılmaya başlandı. ABD'de iki kez yılın tabancası seçilen, özel kuvvetler için tasarlanan, Türk malı SAR9 SOCOM tabancası, Teksas'taki Galveston Emniyet Müdürlüğü'nün ana silahlarından biri haline geldi. Polis Şefi Doug Bally, tabanca için mükemmel atış rahatlığından dolayı övgülerde bulundu. Nereden nereye…? Amerikalılar silah versin diye adeta yalvaran Türkiye gitti, Amerikalılara silah satan Türkiye geldi…!



MİLİTAN CHP MEDYASI

CHP'li Belediyelerin ihmali yüzünden; İstanbul Beşiktaş'ta ölen 29 işçiyi, Antalya'da bakımsızlık nedeniyle yaşanan teleferik kazasında ölen bir kişiyi ve saatlerce havada mahsur kalan insanları, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşında hayatını kaybeden bir çocuğu… İstanbul'da her gün yanan, buzulan, birbirleriyle çarpışan belediyeye ait toplu taşıma araçlarını, gayrı meşru paraları sayan CHP'lileri, belediyelere atanan hısım akrabaları ve daha başkalarını… Yani; iktidar belediyeleri ya da parti mensupları yapmış olsa idi kıyameti kopartacakları iş ve durumları… CHP idarecileri, sözcüleri, CHP'nin tarafsız maskeli militan medyası, sosyal medyadaki azgın yandaşları, görmüyor, duymuyor, konuşmuyor, göstermiyorlar…