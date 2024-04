ELHAMDÜLLILLAH,

Ramazan Bayramı'na eriştik... Yüce ALLAH ibadetlerimizi, oruçlarımızı, kabul etsin...

Aziz milletimize mübarek olsun...

ALLAH'ım; bu Ramazan Bayramı'nı; Müslümanlar'ın kan, gözyaşı, zulüm, sömürü, cehalet ve tefrikadan kurtuluşuna vesile kıl, Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimizin üzerlerindeki zulmü kaldır onların üzerinden, Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize, ümmet-i Muhammed'e, devletimize, milletimize zafer nasip et, birlik ve beraberlik nasip et, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin intikamına bizleri memur et... Âmin...

İSRAİL KARŞITI

YAHUDİLER

Katiller sürüsü İsrail ile mücadele ederken; soy, sop, din, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin İsrail'e düşman olan herkesi önemsemek ve hepsini aynı cepheye hizalamak gerekiyor...

Peşinen belirtelim; Gazze Kasabı Netanyahu asla yalnız değildir ve Yahudiler'in büyük bir bölümü bu iğrenç soykırımın failleridirler.

Ancak; Siyonist Yahudiler'in bu korkunç soykırım suçlarına katılmayan ve Müslümanlar ile barış içinde yaşamak isteyen Yahudiler de var. Hem söylemleri ve hem de eylemleri ile İsrail'in karşısına dikiliyorlar. Ancak katiller sürüsü bu Siyonist Yahudiler, hepsine birden, kendi dindaşlarına da zulmediyorlar. Kendilerini Tevrat Yahudileri olarak tanımlayan bir grup daha var. İşte İsrail karşıtı bu Yahudiler'in bazı görüşlerini sizlere arz ediyorum: "Tevrat Yahudileri Filistin halkının yanındadır. Siyonist İsrail devletinin işgalinin sona ermesi ve karadan denize özgür bir Filistin devletinin kurulması için dua ediyoruz. İsrail devleti Yahudiler'in devleti değildir. Siyonizm Yahudilik değildir. Bu İsrail Devleti için acı bir son olacaktır. Tevrat, Siyonist İsrail Devleti'nin acı ve yıkıcı bir sonu olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Müslüman komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz...." RUHLARI HAÇLI,

ELLERİ KANLI

BATILI DEVLET

ADAMLARI

Kafirler topluluğu bir ve beraberdirler.

Dolayısı ile Batı'nın bu soykırım ile ilgili önleyici bir rolü olamaz. Çünkü bizatihi Batı kendisi, Siyonist Yahudiler ile birlik olmuş, Müslüman öldürmekle meşguldür.

Netanyahu, Biden, Trudeau, Macron, Shultz, Sunak, Meloni hepsi beraber soykırımın failleridirler. Sahnede İsrail vardır fakat arkada bu isimler ve devletleri yer alıyor. Ateşkesi ısrarla reddettiler/ reddediyorlar. Koşa koşa gidip katiller sürüsünün başı Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar. Katil, terörist, işgalci İsrail, hem "savaş suçları" hem "insanlık suçları" hem de "soykırım suçları" işlemiştir. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya devlet adamları, bütün bu suçlara ortak oldular. Bu devletlerin idarecileri, soykırım suçuna ortak olurlarken fakat milletleri mazlum Filistinliler'in yanında durdular. Bu devletler hala Müslümanlar ve Filistin'e destek veren herkese baskı yapıyorlar.

Buna rağmen Avrupa'nın meydanları, caddeleri Filistin bayrakları ile İsrail'e lanet yağdıran insanlarla doldu.

JAKUZİLİ ODA

YALAN AMA PARA

SAYMA ODASI

GERÇEK...!

İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi binasında 'jakuzi' olduğunu iddia etti. İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan da alışveriş sitesinden alınmış bir resmi paylaşarak iddiayı doğrulamaya çalıştı.

İddia külliyen yalan ve hatta iftira... Daha evvel de yazmış ve ciddi bir şekilde uyarmıştık. Sosyal medya/geleneksel medya, muhalifler için adeta bir suç örgütüne dönüştü.

Yalanları oluşturmak ve yaymak, kişilik/itibar saldırıları, küfür, hakaret ve sövmek, olağan hale geldi ve getirildi. İşte Necati Özkan karşımızda duruyor.

Yaşını başını almış, bilinen, tanınan bir kişi, utanmıyor, sıkılmıyor...

İşin en korkunç yanı ise; hukuk önünde hak arayanları, hesap soranları da ayrıca aşağılıyor ve hedef gösteriyorlar.

YALAN VE İFTİRA'YI

MUHALEFET TARZI

YAPTILAR...!

Muhalif siyasi partiler, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları, topluca bu kepazeliğin içinde yer alıyorlar. Asla utanmıyor, sıkılmıyor, mahcup olmuyorlar... Azgınca iğrenç iftiralarını ve yalanlarını sürdürüyorlar...

Artık; sadece Başkan Recep Tayyip Erdoğan değil; onu seven, destekleyen, aynı yolda yürümek isteyen herkes iğrenç ve hayasızca saldırıya uğramaktadır. Ve buna da muhalefet etmek diyorlar...

Kendisine "muhalifim" diyenler, resmen sosyal ve geleneksel medyada milletimizin geri kalanı ile savaşmaktadır. Maalesef bunların peşine takılanlar da gerçek olmayan bir dünyada yaşıyorlar ve hakikat ile bütün bağlarını koparmışlar... Bu insanlar;korkunç ve iğrenç yalanlar ile artık geldikleri noktada, hükümete muhalefet edeceklerine kendi devleti ve milleti ile savaşır hale dönüştüler.