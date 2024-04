ÖNCELİKLE, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle tebrik ediyorum...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat/Erbil ziyareti, bütün dünyanın gidişatını etkileyecek sonuçlar doğurabilir, dua ediyoruz. Türkiye'den Basra Körfezi'ne uzanan Kalkınma Yolu; Türkiye'den Irak'a, oradan Basra Körfezindeki başka ülkelere kadar, kalıcı bir ekonomik ve sosyal refahın, birleşmenin, bütünleşmenin temelini atabilir. Diğer seçeneklerin hepsinden daha cazip olabilir. Küresel ticarete yepyeni bir imkan sunabilir. ABD, İsrail ve bu ikisi ile işbirliği içindeki bazı bölge ülkeleri, son 20 yıldır bu yol fikrini ve projesini yok etmeye çalışıyorlardı. İşte tam da bu noktada, Kalkınma Yolu civarındaki PKK varlığı tamamen temizlenecek, bu yolun güvenliğini tehdit edecek hiçbir örgüt ya da gücün varlığına izin verilmeyecek. Bütün bunlar olamasın diye içimizde düşmanlarımız ile işbirliği yapan siyasi partiler, yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri başka menfaat grupları var.

Ne yazık ki dünyadaki güç odaklarının her birinin ülkemizde uzantıları bulunuyor. Siyaset ve başka her alandaki gelişmeleri, dünyadaki bu güç odakları arasındaki kavga, uzlaşma ve dayanışma ile beraber düşünmez iseniz feci halde yanılırsınız...



ALMANLARDAN ÇALINMIŞ ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, tam da Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de olmadığı gün, İstanbul'a geldi. Koşa koşa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı malum şahsın yanına gitti.

Almanya, tam da 2.

Dünya Savaşı sonrasında Almanlardan çalındı. Almanya diye müstakil bir devlet yok aslında... Birden fazla Almanya var... Almanya, 2. Dünya Savaşı sonrasında yenildiği için, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Müttefik Kuvvetleri'nin resmen işgal ettiği bir devlettir. ABD geri dönmüştür.

Müttefik kuvvetler çekilmişlerdir. Ancak resmen ifade edilmemesine rağmen, hala işgal statüsü devam etmektedir. ABD geri dönerken, Almanya'nın bütün kozmik odalarını teslim almış, kendisine tabi olacak şekilde düzenlemiştir.

Bütün bunları yapıp Almanya'yı tam bir müstemleke haline getirdikten sonra oraları terk etmiştir. Bu nedenle, Almanya denilen zincirlenmiş dev, aslen bütün hücreleriyle ABD ve dünyayı idare etmeye çalışan "şeytani üst akla" bağlıdır. Ve ABD'nin elini bulaştırmak istemediği pis işlerini yapar... Bu arada, İsrail'in derin etkisi altında olan bir Almanya daha daha vardır. Siyonist Yahudilerin Gazze ve Filistin'de yaptıkları korkunç SOYKIRIM'a en başından bu yana tam destek verdiler. Katil, terörist ve işgalci İsrail'i dünyadaki vicdan ve merhamet sahibi Yahudiler bile lanetliyorlarken Almanya devleti gözü kapalı desteklemiştir. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin Kongresi'nin yasaklanmıştır.



SİYASİ PARTİ MASKELİLİLER

Anayasal düzeni tanımıyorlar, Türk bayrağından rahatsız oluyorlar, İstiklal Marşını okumuyor, okutmuyorlar, Atatürk'e, mevcut Cumhurbaşkanına hakaret ediyorlar... HDP/DEM; teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından, sevenlerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur. Zaten her yerde ve her zaman teröristlerle bir ve beraber olduklarını da adeta haykırdılar, hiçbir zaman reddetmediler, reddetmiyorlar... Devletine ve milletine düşman bu adamlara, daha ne kadar meşru bir siyasi parti muamelesi yapılacak...?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmişti. Nisan 2024'e geldik...

Bu sırada; hazine yardımı yerine ulaştı. Üstüne yenisi de alındı. HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti olarak girdi ve şu anda DEM olarak mecliste yer alıyor. Ve fakat; Anayasa Mahkemesi herkesin açıkça bildiği, gördüğü bu gerçeği bilmiyor, görmüyor, işitmiyor ve önündeki davayı da karara bağlamak için değil bağlamamak için çaba sarf ediyor...!



SİYONİST YAHUDİLER VE HRİSTİYANLAR

Filistin sivil savunması, Nasser Hastanesi dışındaki toplu mezarda işgal güçleri tarafından gömülmüş cesetler keşfetti... Çoğunun elleri arkadan bağlı olduğu en az 400 ceset bulundu...

Kafirler topluluğu bir ve beraberdirler. Dolayısı ile Batı'nın bu soykırım ile ilgili önleyici bir rolü olamaz.

Çünkü bizatihi Batı kendisi, Siyonist Yahudiler ile birlik olmuş, Müslüman öldürmekle meşguldür... Okul, hastane, cami, kilise ayırmadan bombalayan, öldüren sadece İsrail değil aynı zamanda ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya yani Batı'dır...! Batı; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti, ifade hürriyeti gibi kavramların hepsini bizatihi kendisi yerin dibine geçirdi, üzerinde tepiniyor... Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi kendi elleriyle yaptığı putları, acıkınca yemiştir.

Filistin topraklarını İşgal ve yağmalamak için bütün kutsal değerlerini ortadan kaldırıp yok etmiştir...