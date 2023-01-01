Yeni yılın ilk günü gazete okunmaz, şöyle bir bakılır.Okusan da hayır gelmez, kafan kazan gibidir.Zaten içindebir şey de yoktur.Pek pek yılın ilk kazası, yılın ilk bebeği falan...gazetenin en çok ilgi gören sayfasıdır.Ona da ertesi günbir daha bakmak üzere... Saklanır...Rahmetli babam her çekilişe mutlaka ve mutlaka bilet alır (ama mutlaka ve mutlakatabii), sonuçları gazeteden mutlaka izler, bununla da yetinmez, ilk karşısına çıkan bayidenisteyip bir de onu inceden inceye tetkik ederdi.Sonra da atardı tabii, istemeye istemeye... Ya yanlış gördüysem, ya bir şey çıkmış da ben atlamışsam...Cumhuriyetin küçük memurlarını böyle oyalıyorlardı. Size de çıkabilir...Ama onlar, çulsuz gezseler de memleketin efendileriydi!1958 yılında gerçekten bize de çıkmıştı. Bana üç tekerlekli bisiklet alınmıştı.Şimdi de dar gelirliler aynı geleneği sürdürüyorlar.Ancak az buçuk matematikten anlayan, bu kadar düşük, bu kadar milyon ihtimalli bir kumara girmez.Barbut çok çok daha garantilidir.

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Kimsenin köşe yazısı okuyacak hali yoktur. Düşünecek, hele hiç.Öğleden sonra kalkılır.Erkenden de yeniden yatmak üzere. Zaten güneş de erkenden batacaktır. Gündüzler uzamaya başlamıştır ama kimse bunu algılayamaz. Bir ay sonra ancak...Akşamdan kalma yiyeceklerle üç gün daha idare edilecektir. Ziyan olmasın.Hadi bakalım, yarın iş günü.Tekrar iyi seneler dilerim...EYT'siz ve masasız olsun.