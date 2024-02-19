CHP sancılı, kavgalı, bol protestolu ve istifalı aday belirleme sürecinden sonra aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. 30 yıldır CHP'yi yakından takıp eden, toplantılarını izleyen bir gazeteci olarak bu kadar sönük bir toplantı görmedim. Heyecan ve coşkunun olmadığı, moralsizliğin apaçık göze battığı bir aday tanıtım toplantısı oldu. Heyecan yok. Ruh yok. Moral yok. Hepsinden önemlisi hiç kimse mutlu değildi. Gerginlik ve moralsizlik dikkatleri çekiyordu. CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daveti reddetmiş, lansmana gelmemiş, listede ismi bulunan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş toplantıya katılmadı.

Eş Başkan Özgür Özel'in konuşması salonu bile heyecanlandırmadı. Zaten bu salonun havasına da egemendi.

Salonun üst tarafındaki partililerin bir grup dışında ne Özel'i alkışlayanlar vardı ne de slogan atan. Evet. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in taş üstünde taş bırakmaması, CHP'nin bütün taşlarıyla oynaması adeta bir enkaza yol açmış.

Özel ve İmamoğlu ekibinin CHP'de 'kupon belediyeler' olarak adlandırılan yerlerin ganimet gibi paylaşması, hiçbir 'kural', 'kriter' tanımadan eş-dost, ahbap-çavuş veya 'özel ilişkilerle' aday belirlemeleri sıkıntısı aday tanıtım toplantısına bire bir yansımıştı.

CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i anons etmedi.

CHP aday tanıtım toplantısına Savaş krizi yeniden gündemin bir numarasına oturdu. Savaş'ın toplantıya davet edildiği ancak katılmadığı öğrenildi.

Savaş'ın durumu tam bir trajedi.

Savaş'ı seçim filminde bile devre dışı bıraktıkları yetmiyor. 'Yüzyıllık partiyiz' diye övünüyorlar, Hatay'da aday bulamıyorlardı. SON DURUM.

CHP, tartışmalı Savaş'ı geri çekti. Reklam filmine bile alınmayan Savaş'ın yerine gelecek adayın Pazartesi açıklanacağı söylendi.

CHP ve HDP-DEM Parti arasında bir süredir devam eden görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. CHP, DEM Parti'nin güçlü olduğu İstanbul Esenyurt'ta aday olarak gösterdiği Gökmen'i aday tanıtım toplantısında anons etmedi. Gökmen'in adaylıktan çekileceği yerine HDP-DEM'in istediği bir başka ismin getirileceği öğrenildi.

CHP-DEM Parti aşkı canlandı.

İstanbul Esenyurt'ta DEM'in talebi ile aday değişikliğine gidilirken Adalar ve Kadıköy ile İzmir ve Adana'da görüşmelerde son düzlüğe girildi.

Mersin'de DEM aday çıkarmayacak. Bu kapsamda DEM Parti, Akdeniz adayına CHP destek verecek. Toroslar'da ise CHP'den istediği bir isim aday yapılacak. CHP, daha önce açıkladığı Gökmen'i adaylıktan çekerek yerine eski CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'yı aday göstereceği öğrenildi.

Adana'da da Mersin'e benzeri bir uzlaşı zemini doğrultusunda tartışma yürüyor. İzmir'de de HDP-DEM'in beğendiği isimler belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi yapılacak.

İstanbul'da İmamoğlu'nun HDP-DEM'e, Belediye Meclisi'nde GRUP KURACAK KADAR ÜYE GARANTİSİ VERECEĞİ BELİRTİLİYOR.

Geçen hafta İstanbul'da aday tanıtım toplantısını İmamoğlu yapmıştı. İstanbul toplantısına Özel ve yardımcıları katılmamıştı. İmamoğlu'nun organize ettirdiği katılımın önemli bir bölümünün belediye çalışanları olduğu toplantıya örgütlerden katılım çok düşüktü.

Neredeyse açılış, sunuş ve kapanış konuşmalarının hepsini tek başına İmamoğlu yapmıştı. Yani bir anlamda İmamoğlu TEK ADAM resmi vermişti.

TANITIMA DA BAY KEMAL GELMEDİ. CHP'den tecrübeli isimler istifa ediyor. İstifa etmeyenlerin de özel sohbetlerde dertli olduklarına tanık oluyoruz. CHP'nin çok tecrübeli önemli bir ismi, Gürsel Tekin CHP'den istifa ederken, KRAL ÇIPLAK dedi.

Rantın peşinde gezenleri dile getirirken, CHP'nin hızla yere çakıldığını ifade etti.



SONUÇ

CHP'de komik ve trajik olaylar devam ederken, dertleri ÜLKE DEĞİL.

SİYASİ KARİYER HESAPLARI ÖNE ÇIKMIŞ GÖRÜNÜYOR.

İmamoğlu, Özel, Kılıçdaroğlu TROYKA'SI 1 Nisan sabahına göre pozisyon aldılar. CHP, SÖZDE 31 Mart'tan daha çok, ÖZDE 1 Nisan'a hazırlanırken, BAY KEMAL "Bir daha bu yolları aynı hevesle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek YENİDEN KOLTUĞUNA GELMEYE HAZIRLANIYOR.