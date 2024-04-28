Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı ilgi odağı oldu! 4 aylıkken evlat edindiler! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

Sevilen şarkıcı Nilüfer'in bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, son haliyle gündeme getirildi. Nilüfer tarafından 4 aylıkken evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde çok güzel bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı. İşte Ayşe Nazlı'nın son hali...