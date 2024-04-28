Bahar'da bu veda yürek bırakmayacak! Gidişi sonun başlangıcını açacak

Bahar dizisi, haftalık olarak Salı günleri ekranlara gelen bir fenomen haline gelmişti. Ancak son günlerde, diziye dair kulislerden sızan bir söylenti tüm dengeleri alt üst etti. İddialara göre, sevilen bir karakterin yakın zamanda veda edeceği konuşuluyor. Diziye ilişkin son detaylar seyirciler tarafından merak ediliyor.