Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. İstanbul bisiklet turu ne zaman sorusu trafiğe çıkacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği, 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
09:19
İstanbul'da 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belirlendi. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun düzenleneceği bu özel gün için İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün gerçekleşecek olan bisiklet turunun İstanbul etabı, şehrin belirli bölgelerinde etkili olacak. Bu nedenle özellikle araç sahiplerinin rotalarını planlarken dikkatli olmaları önem taşıyor. Peki İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak?
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 28 NİSAN 2024
Saat 07.00'de kapatılacak yollar şöyle:
Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası
Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar Tavukhane Sokak Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti, Taşköprü Caddesi Fener Kalamış Caddesi Ahmet Mithat Efendi Caddesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı Bağdat Caddesi
Alternatif Güzargahlar
Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi
D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü Taşköprü Caddesi Ahmet Mithat Efendi Caddesi Ahmet Mithat Efendi Caddesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu Büyükyalı Caddesi'nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek
Saat 08:00'de Kapatılacak Yollar
1.Tersane Caddesi
Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Saat 09.00'da kapatılacak yollar
Dolmabahçe Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Beşiktaş Caddesi Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.