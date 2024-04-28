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Haberler Galeri Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. İstanbul bisiklet turu ne zaman sorusu trafiğe çıkacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği, 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:19
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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 |  İstanbul’da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

İstanbul'da 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belirlendi. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun düzenleneceği bu özel gün için İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün gerçekleşecek olan bisiklet turunun İstanbul etabı, şehrin belirli bölgelerinde etkili olacak. Bu nedenle özellikle araç sahiplerinin rotalarını planlarken dikkatli olmaları önem taşıyor. Peki İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak?

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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 |  İstanbul’da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 28 NİSAN 2024

Saat 07.00'de kapatılacak yollar şöyle:

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası
Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası
Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Tavukhane Sokak
Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,
Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,
Taşköprü Caddesi
Fener Kalamış Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi

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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 |  İstanbul’da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

Alternatif Güzargahlar

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi
D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü
Taşköprü Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu
Büyükyalı Caddesi'nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek

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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 |  İstanbul’da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

Saat 08:00'de Kapatılacak Yollar

1.Tersane Caddesi

Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 |  İstanbul’da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

Saat 09.00'da kapatılacak yollar

Dolmabahçe Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Beşiktaş Caddesi
Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.