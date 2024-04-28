Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...

İstanbul'da 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belirlendi. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun düzenleneceği bu özel gün için İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün gerçekleşecek olan bisiklet turunun İstanbul etabı, şehrin belirli bölgelerinde etkili olacak. Bu nedenle özellikle araç sahiplerinin rotalarını planlarken dikkatli olmaları önem taşıyor. Peki İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak?