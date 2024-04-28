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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu sınava 115 bin adayın katılması bekleniyor. Sınava giren adaylar, performanslarının değerlendirilmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçlarının heyecanla beklenen duyurusu, ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan Pazar günü Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek. Bu önemli sınav öncesinde, adaylar şimdiden "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sormaya başladı. İşte detayları...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. EKPSS sonuçlarına ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

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