1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
28 Nisan Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar vatandaşlarla paylaşıldı. Mega kent sakinleri, 28 Nisan İstanbul'da hangi yolların kapalı olacağını öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı. İstanbul Valiliği'nin duyurusuyla, bugün hangi yolların ve saatler arasında trafiğe kapatılacağı belirlendi. Peki 1. köprü kapalı mı, neden?
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Bu önlemler, etkinliğin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla alınmıştır. İstanbul'un trafiğini etkileyecek olan kapanışlar ve alternatif rotalar, sürücülerin seyahat planlarını önceden güncellemeleri için kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detayları...
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
1. KÖPRÜ KAPALI MI?
Saat 10.00'da Metrobüs seferleri kuzeyde, saat 12.00'de güneyde durdurulacak. Ancak, bu duraklamalar D-100 kara yolunun güney yönünde Balmumcu ayrımlarının ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün güney yönünün trafiğe kapatılmasıyla eşzamanlı olarak gerçekleşecek.
Bu süre zarfında, trafiği rahatlatmak ve yönlendirmek adına Altunizade Ümraniye ayrımlarından Kısıklı Caddesi'ne alternatif bir rota sunulacak. Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti ve Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikameti ise trafiğe açık kalacak.
Beşiktaş - Zincirlikuyu Bölgesi:
Saat 07.00'den itibaren Beşiktaş Meydan ile Zincirlikuyu D-100 güney katılım arası, Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydanı arası ile Üçler, Tavukhane ve Nakilbent sokakları ve Aksakal Caddesi ile bunlara bağlanan cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanamayacak.
Üsküdar Bölgesi:
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kara yolu güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü üzeri D-100 kara yolu güney yola katılım ve Tophanelioğlu Caddesi D-100 karayolu güney yola katılım trafiğe kapatılacak.
Kadıköy Bölgesi:
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti, Taşköprü, Fener Kalamış, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu ve Bağdat caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı trafiğe kapalı olacak.
Alternatif Güzergahlar:
Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler Nuhkuyusu Caddesi'ni, D-100 kara yolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe Köprüsü'nü, Taşköprü, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu ve Bağdat Caddeleri ile Çetin Emeç ve Turgut Özal bulvarlarını kullanabilecekler. Büyükyalı Caddesi'nden gelen akım da Turgut Özal Bulvarı istikametine yönlendirilecek.
Tersane Caddesi - Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde Kesişimi ile Refik Saydam Caddesi Arası:
Saat 08.00 itibarıyla iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Dolmabahçe Caddesi - Süleyman Seba Cadde Arası (Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Beşiktaş Caddesi - Çırağan Cadde Arası (Ortaköy İstikameti Tek Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Çırağan Caddesi - 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Arası (İki Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Muallim Naci Caddesi - 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Kesişimi ile 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Arası (İki Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi - 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Kesişimi ile 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Arası (İki Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Bebek Arnavutköy Caddesi - 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Kesişimi ile Vezir Köşkü Sokak Arası (Bebek İstikameti Tek Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Cevdet Paşa Caddesi - Vezir Köşkü Sokak Kesişimi ile Aşiyan Yolu Sokak Arası (İki Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Yahya Kemal Caddesi - Aşiyan Yolu Sokak Kesişimi ile Arpacı Çeşmesi Sokak Arası (İki Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Baltalimanı Hisar Caddesi - Arpacı Çeşmesi Sokak Kesişimi ile Baltalimanı Çayır Cadde Arası (İki Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Sakıp Sabancı Caddesi - Baltalimanı Çayır Caddesi Kesişimi ile Hekim Tahsin Sokak Arası (İki Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Katar Caddesi - Hekim Tahsin Sokak Kesişimi ile Büyükdere Cadde Arası (Büyükdere Cadde İstikametine Tek Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Büyükdere Cadddesi - Eski Büyükdere Cadde Kesişimi Aytekin Kotil Varyant Altı Kesişimi ile Zincirlikuyu Balmumcu Alt Geçidi Kavşak Arası (Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü):
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
D-100 Güney Sait Çiftçi Bağlantı Yolu - Barbaros Bulvarı Kesişimi İtibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş İstikametine Tek Yönlü:
Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergahlar:
Meclisi Mebusan, Kadırgalar, Bayıldım, Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Portakal Yokuşu, İnşirah, Küçük Bebek, Baltalimanı Çayır, İstinye, Sarıyer, Balaban Dere, Poligon, Tuncay Artun, Sanayi, Eski Büyükdere, Maslak Ayazağa ve Talatpaşa caddeleri, Dulkadiroğulları, Arnavutköy Dere, Trafo ve Ecza sokaklar ile Dolmabahçe Bomonti Tüneli ve Barbaros Bulvarı Sarıyer istikameti kullanılabilecek.
Tramvay ve arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanacak
Saat 10.30'dan itibaren, Ragıpgümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi (Hamidiye Caddesi kavşağı ile Reşadiye Caddesi kavşağı arası), Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi kavşağından Sirkeci istikametine), Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray ayrımları, Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı ayrımları, Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı arasında trafik akışı sağlanamayacak.
Ayrıca, Sirkeci'deki arabalı vapur seferleri ile Beyazıt ve Kabataş'taki tramvay seferleri saat 10.30'dan itibaren geçici olarak durdurulacak.
Bu süreçte, otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü tarafından saat 10.30'dan itibaren sefer düzenlemesi yapılacak.
Vatan, Millet, Fevzipaşa ve Horhor caddeleri ile Onuncu Yıl Bulvarı ve Atatürk Bulvarı, alternatif güzergahlar olarak kullanılabilecek.
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- 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
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