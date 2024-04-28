1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Bu önlemler, etkinliğin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla alınmıştır. İstanbul'un trafiğini etkileyecek olan kapanışlar ve alternatif rotalar, sürücülerin seyahat planlarını önceden güncellemeleri için kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detayları...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.