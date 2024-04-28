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Haberler Galeri Kim Milyoner olmak İster'de heyecan dolu anlar! Tecrübeli olduğu alandaki o soruyu bilemedi | Sosyal medyada gündem oldu

Kim Milyoner olmak İster'de heyecan dolu anlar! Tecrübeli olduğu alandaki o soruyu bilemedi | Sosyal medyada gündem oldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. İspanyolca tercümanlık yapan Aydın Takmaz isimli bir yarışmacı, 300 bin TL değerindeki "İspanyolca" ile ilgili karşına çıkan soruda elendi. Yarışmacı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 28.04.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 00:03
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Kim Milyoner olmak İster’de heyecan dolu anlar! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o İspanyolca soruda elendi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Kim Milyoner olmak İster’de heyecan dolu anlar! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o İspanyolca soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner olmak İster’de heyecan dolu anlar! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o İspanyolca soruda elendi

Aydın Takmaz isimli bir yarışmacı, progaramda başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner olmak İster’de heyecan dolu anlar! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o İspanyolca soruda elendi

İspanyolca tercümanlık yapan Aydın Takmaz isimli bir yarışmacının karşısına 300 bin TL değerindeki "İspanyolca" ile ilgili bir soru çıktı.

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Kim Milyoner olmak İster’de heyecan dolu anlar! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o İspanyolca soruda elendi

SORU: Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır?

A- Meksika

B- ABD

C- Arjantin

D- İspanya

CEVAP: A