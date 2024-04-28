Emekliye önce destek sonra 2+1’lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

Üç Aylık Enflasyon ve Beklentiler

Şu ana kadar açıklanan üç aylık enflasyon verilerine göre, üç aylık artışın yüzde 15 olacağı belirlendi. Ancak, bu verilere ek olarak, 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 aralığında olması bekleniyor. Bununla birlikte, emeklilerin alım gücünü artırmak için masada bir formül daha bulunuyor: Temmuz zammının yıllık enflasyona göre belirlenmesi. Bu formülün uygulanması durumunda, emeklilerin Temmuz ayındaki zam oranının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.