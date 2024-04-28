HaberlerGaleriEmekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
Milyonlarca emekli için çeşitli desteklerin hazırlıkları devam ederken, Temmuz zammı için yeni formüller üzerinde çalışılıyor. Bu yılın "emekliler yılı" ilan edilmesinin ardından, yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak ve gelirini artıracak destekler üzerinde çalışmalar hız kazanıyor. Önümüzdeki ayın başlarında duyurulması beklenen bu destekler arasında ücretsiz hizmetler, indirimler, konut ve kira gibi yardımlar bulunacak.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 10:33Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:42