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Haberler Galeri Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

Milyonlarca emekli için çeşitli desteklerin hazırlıkları devam ederken, Temmuz zammı için yeni formüller üzerinde çalışılıyor. Bu yılın "emekliler yılı" ilan edilmesinin ardından, yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak ve gelirini artıracak destekler üzerinde çalışmalar hız kazanıyor. Önümüzdeki ayın başlarında duyurulması beklenen bu destekler arasında ücretsiz hizmetler, indirimler, konut ve kira gibi yardımlar bulunacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:42
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Emekliye önce destek sonra 2+1’lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

Emekliler için özel olarak geliştirilen bir modelde, "Emekli Kart" adı verilen bir uygulama bulunmaktadır. Bu kart aracılığıyla, emeklilere sağlanacak tüm destekler ve ödemeler gerçekleştirilecektir. Kart üzerine yüklenecek nakit destekler, emeklilerin istedikleri yerde harcama yapmalarına olanak tanıyacaktır. Kartın hazırlıkları, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birlikte yürütülmektedir.

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Emekliye önce destek sonra 2+1’lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

Enflasyon ve Zammın Belirlenmesi

Emekliler için Temmuz ayındaki artışla ilgili ipuçları netleşmeye başladı. Emeklilerin zamları genellikle enflasyona göre belirleniyor; Ocak ve Temmuz aylarında ise 6 aylık enflasyon dikkate alınıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkını alıyorlar.

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Emekliye önce destek sonra 2+1’lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

Üç Aylık Enflasyon ve Beklentiler

Şu ana kadar açıklanan üç aylık enflasyon verilerine göre, üç aylık artışın yüzde 15 olacağı belirlendi. Ancak, bu verilere ek olarak, 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 aralığında olması bekleniyor. Bununla birlikte, emeklilerin alım gücünü artırmak için masada bir formül daha bulunuyor: Temmuz zammının yıllık enflasyona göre belirlenmesi. Bu formülün uygulanması durumunda, emeklilerin Temmuz ayındaki zam oranının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

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Emekliye önce destek sonra 2+1’lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

Refah Payı ve Taban Maaş

Ayrıca, memur emeklileriyle SSK emeklileri arasındaki farkı kapatmak ve artışı artırmak için bir refah payının da eklenmesi gündeme gelebilir. Bu durumda, enflasyon artışının üzerine 10-15 puanlık bir refah payı eklenmesi düşünülebilir. Bununla birlikte, Ocak ayında 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilen taban maaşının yeniden belirlenmesi bekleniyor. Taban maaşa yapılacak artış, daha düşük aylık alan emeklilere verilen seyyanen desteği de artıracaktır.

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Emekliye önce destek sonra 2+1’lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...

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