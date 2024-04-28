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Zayıflatan çikolata! Diyetisyen açıkladı! Eğer böyle yerseniz...

Çikolata, kakao çekirdeklerinin işlenmesiyle elde edilen ve genellikle tatlandırıcılarla ve süt ürünleriyle bir araya getirilerek yapılan bir tatlıdır. Temel olarak kakao kütleleri, kakao yağı ve şeker içerir. Özellikle kilo vermek isteyenler tarafından az tüketilen bir besindir. Kanadalı bir diyetisyen olan Miranda Galati, çikolatayı yeme şeklinin aslında kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini ve hatta kan şekerini düzenleyebileceğini iddia etti. Sosyal medyada dikkat çeken konu hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 15:02
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Zayıflatan çikolata! Diyetisyen açıkladı! Eğer böyle yerseniz...

Çikolata hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Bilinenin aksine böyle tüketmek kilo verdiriyormuş...

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Zayıflatan çikolata! Diyetisyen açıkladı! Eğer böyle yerseniz...

Galati, ilk olarak "çikolatayı" yeme zamanınızın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Günün son saatlerine saklamak yerine farklı bir zaman dilimini seçmek çok daha etkili olabilir.

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Zayıflatan çikolata! Diyetisyen açıkladı! Eğer böyle yerseniz...

Galati, ilk olarak "çikolatayı" yeme zamanınızın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Günün son saatlerine saklamak yerine farklı bir zaman dilimini seçmek çok daha etkili olabilir.

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Zayıflatan çikolata! Diyetisyen açıkladı! Eğer böyle yerseniz...

Uyandıktan kısa bir süre sonra 100 gram sütlü çikolata yemenin, gece tüketmeye kıyasla vücut yağlarını yakmaya ve kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu.

İkinci tüyoda ise, Galati çikolatayı, bir tabak dilimlenmiş elma ve sebze hazırlarken gösterdi.

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Zayıflatan çikolata! Diyetisyen açıkladı! Eğer böyle yerseniz...

Galati, çikolatayı veya tatlıyı tek başına yememeyi tavsiye ediyor.

Bu sayede kan şekerinin daha kademeli yükselişi ve düşüşü için bunları besin değeri olan atıştırmalıklar veya yemeklerle birlikte tüketilmesi gerektiğini belirtti.