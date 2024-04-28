Zayıflatan çikolata! Diyetisyen açıkladı! Eğer böyle yerseniz...

Çikolata, kakao çekirdeklerinin işlenmesiyle elde edilen ve genellikle tatlandırıcılarla ve süt ürünleriyle bir araya getirilerek yapılan bir tatlıdır. Temel olarak kakao kütleleri, kakao yağı ve şeker içerir. Özellikle kilo vermek isteyenler tarafından az tüketilen bir besindir. Kanadalı bir diyetisyen olan Miranda Galati, çikolatayı yeme şeklinin aslında kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini ve hatta kan şekerini düzenleyebileceğini iddia etti. Sosyal medyada dikkat çeken konu hakkında detaylar...