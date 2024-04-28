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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...

'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer Ünal karakterine hayat veren oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Kılıç'ın eşini görenler, adeta şaştı kaldı. Barış Kılıç'ın güzel eşi bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:36
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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...

Daha önce Yasak Elma dizisindeki Kaya karakteriyle de izleyicilerin hafızalarına kazınan Kılıç'ın, sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı!

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...

46 yaşındaki Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine girdi. Çiftin bir de iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift gözlerden uzak bir şekilde dolu dizgin ilişkilerini yürütüyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...

İşte Barış Kılıç başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL