28 Nisan 2024, Pazar
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! 17 yıl önce evlendiler...
'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer Ünal karakterine hayat veren oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Kılıç'ın eşini görenler, adeta şaştı kaldı. Barış Kılıç'ın güzel eşi bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:36
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