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İbn-i Sina'dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...

İbn-i Sina'nın asırlar önceki cilt bakım tavsiyeleri günümüze de ışık tutuyor. Altın değerinde olan bu öneriler, yaşlanmayı durdurma özelliğiyle dikkat çekiyor. Kozmetik ürünlerini hayatından çıkarmak isteyenler için İbn-i Sina'nın önerileri dünya çapında popüler hale geldi. İşte, 10 yaş gençleştiren cilt bakım reçetesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 15:36
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İbn-i Sina’dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...

İbn-i Sina asırlar önce yazmış! İbn-i Sina'nın reçetesine göre bu besin adeta yaşlanmayı durduruyor. İşte cildi 5 yaş gençleştiren mucizevi öneri...

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İbn-i Sina’dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...

YAŞLANMAYI DURDURAN REÇETE

Cildin daha hızlı yenilenmesi için kesenin önemini hatırlatan İbn-i Sina, cilt bariyerinin tazelenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Derinlemesine temizliğin ilk kuralı olarak keseyi işaret eden Sina, daha sonra hatmi, ebegümeci ve nane yapraklarından elde edilen sabunla cildin yıkanmasını önerir. Hatimi, ebegümeci ve nane yaprakları, cilt yüzeyindeki kir tabakasını temizlerken gözeneklerin ve lekelerin azalmasına yardımcı olur.

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İbn-i Sina’dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...

Gül suyunun bazı cilt tipleri için alerjik etkisi olabilir, ancak güçlü bir temizleyici olarak bilinir. Tüm cilt tiplerine uygun olan gül suyu ile yapılan tonik işlemi, cildin nemlenmesiyle tamamlanır.

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İbn-i Sina’dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...

İbn-i Sina, cildin hem nemlenmesi hem de uzun süreli toksinlerden arınması için çay ağacı yağından elde edilen nemlendiricileri veya direk çay ağacı yağını önerir. Çay ağacı yağı, cilt dokusunu onararak serum işlevi görür ve bu süreçte cildin pH dengesini korur.

İbn-i Sina'nın ciltle ilgili en büyük sırrı ise oğul otudur. Limon ailesine ait olan oğul otu, yaşlanmayı önler ve cilt yüzeyini yenileyerek kırışıklıkların oluşumunu engeller. Bir yemek kaşığı oğul otunu bir su bardağı suyla kaynatın, ardından 10 dakika kaynatıp süzün. Buzdolabında beklettiğiniz bu suyu çalkalayıp cilt yüzeyine kullanarak etkilerini gözlemleyebilirsiniz.

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İbn-i Sina’dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...

Bireyler yaşlandıkça, cilt hücrelerinin doğal deformasyon süreci hızlanır ve cilt parlaklığında azalmaya neden olur. İbn-i Sina bu olguyu önlemek için baklanın düzenli olarak beslenmeye dahil edilmesini tavsiye etmiştir. Bakla, cildin canlılığını ve genç görünümünü etkili bir şekilde koruyan bir dizi fayda sunar.