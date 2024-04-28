28 Nisan 2024, Pazar
İbn-i Sina'dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...
İbn-i Sina'nın asırlar önceki cilt bakım tavsiyeleri günümüze de ışık tutuyor. Altın değerinde olan bu öneriler, yaşlanmayı durdurma özelliğiyle dikkat çekiyor. Kozmetik ürünlerini hayatından çıkarmak isteyenler için İbn-i Sina'nın önerileri dünya çapında popüler hale geldi. İşte, 10 yaş gençleştiren cilt bakım reçetesi...
Giriş Tarihi: 28.04.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 15:36
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