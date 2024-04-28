İbn-i Sina’dan 10 yaş gençleştiren reçete! Kozmetik ürünlerini çöpe attıracak...

İbn-i Sina, cildin hem nemlenmesi hem de uzun süreli toksinlerden arınması için çay ağacı yağından elde edilen nemlendiricileri veya direk çay ağacı yağını önerir. Çay ağacı yağı, cilt dokusunu onararak serum işlevi görür ve bu süreçte cildin pH dengesini korur.

İbn-i Sina'nın ciltle ilgili en büyük sırrı ise oğul otudur. Limon ailesine ait olan oğul otu, yaşlanmayı önler ve cilt yüzeyini yenileyerek kırışıklıkların oluşumunu engeller. Bir yemek kaşığı oğul otunu bir su bardağı suyla kaynatın, ardından 10 dakika kaynatıp süzün. Buzdolabında beklettiğiniz bu suyu çalkalayıp cilt yüzeyine kullanarak etkilerini gözlemleyebilirsiniz.