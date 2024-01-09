ES BAŞKANLAR Ekrem İmamoglu ile emanetcisi Özgür Özel'in çekişmeleri ve sürtüşmeleri yüzünden İzmir Büyükşehir adayı belirleme krizi zirveye çıktı.

CHP'de İzmir adaylığı bir anlamda matruşkaya dönüştü.

Rusların meşhur matruşkası kutusunun içinden başka matruşkalar çıkarken, CHP'nin adaylarının içinden de yenileri çıkıyor. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer'in yerine Buğra Gökçe'yi istiyor. Özgür Özel'in adayı ise Adayı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu, anlaşamadılar. Sonra Murat Bakan ismi çıktı, yine anlaşamadılar.

Çünkü ikisi de kendi adamlarının etkin yerlerde olmasını istiyor.

CHP'de İmamoğlu ile Özel'in İzmir pazarlığı sürüyor sürüyor.

Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen İBB Başkan Adayı lansman töreninde Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun yine İzmir'i konuştuğu gizli değil.

Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin İzmir'de aday olması için Haliç'te de baskı yaptı, işe yaramadı.

İmamoğlu da, "Madem Buğra'yı aday yapmıyorsun.

O halde senin kadın aday olsun isteğine de uyacak isim olarak Selin Sayek Böke'yi İzmir'de aday gösterelim.

Genel Sekreter de Buğra Gökçe olsun. İkimizin de aslında ortak noktası bu gibi görünüyor" dedi.

İmamoğlu'nun İzmir için istediği Selin Sayek Böke'nin hali hazırda Genel Merkez'de 'Ekremciler' grubunda yer aldığı da bilinen bir gerçek. Selin sayek Böke ilk günden beri İmamoglu'nun gizli antrenörü.

Zoom toplantısındaki kilit isim Bu. hamle de Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'i elinde tutma arzusunu gösteriyor. İzmir'de kazanan Özgürcüler mi, yoksa Ekremciler mi olacak? Hep birlikte göreceğiz… İstanbul'a gelirsek...

İstanbul'daki anlaşmazlık da had safhada. İmamoğlu, İstanbul'da favori oldukları ilçeleri istiyor.

Kazanamayacakları ilçeleri de Özgür Özel'e bırakıyor. Tabii Özgür Özel de bunu yemiyor.

Hatta, tartışmaların birinde, Özel, İmamoğlu'na "O zaman gel CHP başkanlık koltuğuna sen otur" dedi.

İmamoğlu, İstanbul'u kazanacağına pek inanmıyor.

Çünkü hiç çalışmadı, sloganlarla algılarla tekrar seçileceğini düşünüyor.

Ancak şu bir gerçek ki, teröristlere yakın parti bile İmamoğlu'ndan çok talepkar oldu.

İBB'nin birçok biriminde taleplerini yükseltti. İYİ Parti'nin destek vermediği Ekrem İmamoğlu'nun seçilme ihtimalinin az olduğunu düşünürsek, o da kendince partiyi ele geçirme için hamleler yapıyor.



SONUÇ: Bu denklemin içine bir de Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce faktörünü de eklemeliyiz. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na sırtını döndü. Bu İstanbul'da İmamoğlu'na oy kaybettirir. Muharrem İnce'nin de İmamoğlu'na destek vermeyeceği dünkü çıkışından anlaşılıyor. İnce Özgür Özel'e, "Bana verdiğin sözleri tut, mamoğlu'ndan korkma" imasında bulunuyor.

İnce verilen sözlerin tutulmaması halinde her ilde aday çıkaracağını da söyledi. Şimdi İmamoğlu o nedenle endişeli ve panikte. Bu durum nedeniyle İstanbul ve İzmir'de istediklerini almak için sonuna kadar savaşıyor. Keşke bu çabasını İstanbul'a hizmet için de gösterseydi...