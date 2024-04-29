29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TikTok sapkınlığına devlet el koydu! "Karagül"ün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

TikTok sapkınlığına devlet el koydu! "Karagül"ün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

TikTok'ta "Karagül" adıyla sözde annenin açtığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladığı videolar tepki çekti. Yayın sırasında başı yarılan çocuğunu azarlayan kadın, para istemeye devam etti. İnfiale neden olan olay sonrası Merve C. gözaltına alındı. Sorumsuz annenin elinden alınan 3 çocuk artık devlet korumasına girdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:18
  • 1
  • 11
TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Karagülün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

TikTok'ta 'Karagül' adıyla yayın yapan ve canlı yayın esnasında çocuklarına şiddet uygulayıp, kafasını kapıya çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam eden Merve C., büyük tepki topladı.

  • 2
  • 11
TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Karagülün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet vatandaşları çileden çıkardı.

  • 3
  • 11
TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Karagülün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de hareketler savurdu.

  • 4
  • 11
TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Karagülün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

Rahat yayın yapabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen, 'SMA hastalarına yardım etmeyin' diyen ve Atatürk ile dalga geçen Merve C., bir lokantada yemek yerken yaptığı canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

  • 5
  • 11
TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Karagülün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINA ALINDI

Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Merve C.'nin canlı yayınlarında yaşananların ardından harekete geçen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de Merve C.'nin 3 çocuğunu devlet korumasına aldı.