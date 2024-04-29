TikTok sapkınlığına devlet el koydu! Karagülün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı

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TikTok sapkınlığına devlet el koydu! "Karagül"ün çocukları devlet korumasına alındı | Canlı yayında şiddet uygulamıştı
TikTok'ta "Karagül" adıyla sözde annenin açtığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladığı videolar tepki çekti. Yayın sırasında başı yarılan çocuğunu azarlayan kadın, para istemeye devam etti. İnfiale neden olan olay sonrası Merve C. gözaltına alındı. Sorumsuz annenin elinden alınan 3 çocuk artık devlet korumasına girdi.