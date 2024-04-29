29 Nisan 2024, Pazartesi
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Yasmin, Sezin ve Ali Sadi adında üç çocuğu bulunuyor. Mehmet Ali Erbil'in 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, büyüdü delikanlı oldu. Ali Sadi, özellikle babasının gençliğine benzetildi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali'nin son hali...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:31
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