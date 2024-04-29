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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Yasmin, Sezin ve Ali Sadi adında üç çocuğu bulunuyor. Mehmet Ali Erbil'in 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, büyüdü delikanlı oldu. Ali Sadi, özellikle babasının gençliğine benzetildi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali'nin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:31
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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi’nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...

İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in bu birliktelikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. Ardından, 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil, 1995 yılında Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi’nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...

Toplamda 5 kere nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kaldı. İkili, 2006 yılında ise oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi’nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...

Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin son halini görenlerse şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi’nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...

Ali Sadi'yi görenler ''Çok yakışıklı olmuşsun'', ''Babasının gençliği maşallah'', ''Babasının aynısı'' gibi yorumlarda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi’nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...

İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...