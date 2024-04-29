Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi’nin son haline bakın! Babasının gençliği resmen! Meğer Yasmin Erbil...

İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in bu birliktelikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. Ardından, 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil, 1995 yılında Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı.