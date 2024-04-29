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Haberler Galeri Taşı toprağı petrol! Kato'dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar'da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Taşı toprağı petrol! Kato'dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar'da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol üretimi yapabilecek rezerv açıklamasıyla birlikte, ülkemizin enerji üssü olma yolundaki kritik bir eşik daha aşıldı. Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfi, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük oranda ortadan kaldıracak. Bölgede günlük üretim 50 bin varile dayanırken, Kato'dan yeni müjdeler bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:20
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Taşı toprağı petrol! Kato’dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Yıllardır süren terör olayları nedeniyle yer altı kaynaklarının çıkarılamadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Bakanı olduğu dönemde milli enerji hamlesi için düğmeye basıldı.

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Taşı toprağı petrol! Kato’dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Bölgede, 2022'de sondaj çalışmalarına başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPO) açtığı kuyular, peş peşe üretime başladı.

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Taşı toprağı petrol! Kato’dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

İki sahadaki günlük petrol üretiminin, Haziran başında günlük 50 bin varile ulaşacağı ifade edildi.

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Taşı toprağı petrol! Kato’dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

YIL SONU HEDEFİ; 95 KUYU VE 100 BİN VARİL

İlk keşif haberinin geldiği 13 Eylül 2021'den bu yana geçen 2,5 yılda çıkarılan 10 milyon varil petrol, ekonomiye 6 milyar destek sağladı.

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Taşı toprağı petrol! Kato’dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Çalışmalar kapsamında bu yıl bitmeden 33 olan kuyu sayısının da 95'e çıkarılması hedefleniyor.