Taşı toprağı petrol! Kato’dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı

Yıllardır süren terör olayları nedeniyle yer altı kaynaklarının çıkarılamadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Bakanı olduğu dönemde milli enerji hamlesi için düğmeye basıldı.