29 Nisan 2024, Pazartesi
Taşı toprağı petrol! Kato'dan yeni müjdeler bekleniyor! Gabar'da günlük üretim 50 bin varile dayandı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol üretimi yapabilecek rezerv açıklamasıyla birlikte, ülkemizin enerji üssü olma yolundaki kritik bir eşik daha aşıldı. Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfi, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük oranda ortadan kaldıracak. Bölgede günlük üretim 50 bin varile dayanırken, Kato'dan yeni müjdeler bekleniyor.
Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:20
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