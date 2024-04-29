"Benim başıma gelmez" demeyin! Ev sahibi ve kiracı arasında hamam böceği tartışması! 200 bin TL'ye mal oldu

Ankara'ya tayin edilen kadın polis memuru A.T., hasta annesi ve 12 yaşındaki kızı ile yaşamak için ev kiraladı. Ancak evin hamam böcekleri tarafından istila edildiğini görünce, ilaçlama yaptırdı. Masrafları kiradan düşünce hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibinin icra davası açtığı A.T., 200 bin TL zararı olduğunu söyleyerek soluğu savcılıkta aldı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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