"Benim başıma gelmez" demeyin! Ev sahibi ve kiracı arasında hamam böceği tartışması! 200 bin TL'ye mal oldu

BÖCEKLER YÜZÜNDEN EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 1 ay sonra evden taşınma kararı alan A.T, ev sahibine yazılı olarak kira sözleşmesini feshettiğini bildirdi ve masraflarının karşılanmasını talep etti. A.T. icra takibi başlatılması üzerine avukatı aracılığıyla ev sahibi Hasan Hüseyin B'ye evin ayıplı olduğu gerekçesiyle tazminat davası açarak evin ayıplı olduğuna ilişkin tespit yapılabilmesi için avukatı aracılığıyla talepte bulundu. A.T, yeni evine taşınırken böcekler yüzünden kullanılmaz hale gelen beyaz eşyalarını da atmak zorunda kaldığı için yeniden kredi çekti.