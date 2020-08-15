BÜYÜK lider, büyük düşünür, büyük hedeflere yürür.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, emperyalist zincirlerini kıra kıra yürüyor. Bu bağlamda, Akdeniz (Ege) ve Karadeniz'de dantel gibi işlenen stratejik hamlelerle, MAVİ VATAN'DA haklarımıza göz dikenlere, meydanın boş olmadığını gösteriyoruz. Güçlü Türk donanması ve eşliğinde kendi malımız olan Sismik-Sondaj gemileriyle, derin oyunları bozuyoruz.

Evet. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın MAVİ VATAN MOTTOSU İLE DENİZE BAKAN DURUMDAN

ÇIKTIK, DENİZE EL UZATAN BİR

ÜLKE KONUMUNA GEÇTİK. MAVI

VATAN mottosuna paralel, şimdi, yeni bir paradigma devreye giriyor. GÖK VATAN...

Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de deniz stratejimizi adım adım örerken, MAVİ VATAN'IN ÜSTÜNDEKİ

GÖKYÜZÜNÜ DE GÖK VATAN olarak tahkim etmekteyiz. Bu bağlamda, S-400'leri neden aldığımız çok iyi anlaşılmalıdır.

Eğer bugün Akdeniz'de MAVİ VATAN'da meydana gelecek en küçük kayıp, üstündeki HAVA DA KAYIP OLACAKTIR...

Ege'de, Yunanistan sadece denizde değil, üstündeki hava sahasını da gasp etmek istiyordu. Türkiye taviz vermiyor.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak ulusal hava sahasının 10 deniz mili genişliğinde olduğunu iddia etmesine gerekenler her ankesintisiz yapılıyor.

Yunanistan'ın karasuları genişliğinin 6 deniz mili olmasına karşın, ulusal hava sahası genişliğinin 10 deniz mili olduğuna yönelik iddiasına gerekli şamarlar atılıyor. Türk jetleri, Ege'de her an-kesintisiz 6 DENİZ MİLİ ÜZERİNDE 6 MİL HAVA

UÇUŞLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Nitekim, İT DALAŞLARI HAVADA DA olmaktadır. Yunanistan'ın EGE ADALARI ÜZERİNDEKİ 10

MİLLİK HAVA SAHASI İDDİALARINI

PAÇAVRAYA ÇEVİRİYORUZ.

MÜNHASIR DENİZ BÖLGESİ-

HAVA SAHASI BİRLİKTE

DÜŞÜNÜLMELİDİR.

Münhasır bölgeyi de elde eden, hava sahasını elde eder. Yunanistan'ın hava sahası, kaybettiğimiz bazı EGE ADALARI YÜZÜNDEN bizim 3 mil yakınımıza geliyor. Bizim kıyılarımızdan Kaş'a kadar gidiyor. Kaş'ın doğusundan Mısır ve Libya hava sahalarına kadar gidiyor.

AB-Yunanistan, son tezgahlarla, BM adına Akdeniz ekonomik bölge konusunu inceleyen İspanya'daki Sevilla Üniversitesi, AB'nin kuklası kararlarıyla, Antalya ve Fethiye civarında bize yer bırakıyorlardı, bunun dışında kalan bütün deniz sahasını da münhasır ekonomik bölge olarak alma peşindeydiler.

Türkiye aleyhine SEVİLLA kararlarını bir bir 'Türk Donanması' çürütüyor. Türkiye'yi bir anlamda hem hava sahasından, hem deniz sahasından kuşatmak istiyorlardı.

Yunanistan'ın ağababaları Avrupa, Türkiye'mizi sadece deniz münhasır ekonomik bölgelerde kuşattığı gibi, nihayetinde münhasır deniz sahası üzerinde de bölgeyi genişletme rüyası görüyorlardı. O zaman Suriye'den Adriyatik denizi ortasına kadar olan saha tamamıyla Yunanistan'ın eline geçmiş oluyordu. Esas konu budur.

Başkan Erdoğan-Türkiye, önce MAVİ VATAN'LA oyunlarını bozdu.

Şimdi, Türkiye, GÖK VATAN STRATEJİSİ ile de AB-YUNANISTAN tezgahlarını kırmaktadır.

SONUÇ: BAŞKAN Erdoğan- Türk Devlet Aklı, önce MAVİ VATAN STRATEJİSİ'Nİ, yeni donanma mimarimizle uyguluyor. AB-BATI ve kuklalarının denizdeki planlarını paçavraya çeviriyor.

Şimdi, GÖK VATAN STRATEJİSİ ile yeni hava savunma mimarimizle hava hakimiyetimizi, daha derinlikli hale getirerek, MAVİ VATAN üzerindeki GÖKYÜZÜNÜ DE koruyacağız.

ANAVATAN-MAVİ VATAN-GÖK

VATAN BİR BÜTÜNDÜR. AYRI AYRI

DÜŞÜNÜLEMEZ.