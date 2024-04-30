SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Emekli promosyonu almak isteyenler için önemli bir dönemeç yaklaşıyor. Nisan 2024 kampanyaları, 30 Nisan tarihi itibarıyla sona erecek ve bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar kampanyadan yararlanamayacaklar. Kampanya tutarları ise 18.000 TL'ye ulaşmış durumda. Bu süreçte, Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi önemli bankalar da en yüksek promosyonları sunarak emeklilerin dikkatini çekiyor.