30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Emekli promosyonu almak isteyenler için önemli bir dönemeç yaklaşıyor. Nisan 2024 kampanyaları, 30 Nisan tarihi itibarıyla sona erecek ve bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar kampanyadan yararlanamayacaklar. Kampanya tutarları ise 18.000 TL'ye ulaşmış durumda. Bu süreçte, Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi önemli bankalar da en yüksek promosyonları sunarak emeklilerin dikkatini çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 12:28
  • 1
  • 9
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Nisan 2024'ün son günlerinde, emekliler için sunulan promosyon kampanyaları büyük ilgi görüyor. 30 Nisan 2024 tarihine kadar sürecek olan bu kampanyalar, emeklilere 18.000 TL'ye varan ek gelir fırsatları sunuyor. İşte detaylar ve en yüksek promosyonları sunan bankalar...

  • 2
  • 9
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik sunduğu 12.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriyor ve müşterilerin mevcut promosyonlarını iadesiz şekilde yenileyebileceklerini duyurdu.

  • 3
  • 9
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Halkbank ve VakıfBank'tan Cazip Teklifler

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından alacaklarına taahhüt veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. VakıfBank ise emekli maaşı miktarına göre değişen promosyonlarla 5.000 TL'den başlayıp 12.000 TL'ye kadar çıkan ödemeler yapıyor.

  • 4
  • 9
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

DenizBank ve İş Bankası Rekabette Öne Çıkıyor

DenizBank, 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunarken, İş Bankası da benzer şartlarla emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Her iki banka da, emekli maaşını bankalarından almayı taahhüt eden müşterilere büyük promosyonlar vaat ediyor.

  • 5
  • 9
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Türkiye Finans ve Fibabanka'dan Ek Ödüller

Türkiye Finans, emekli yakınlarını bankaya davet edenlere 2.500 TL'ye varan ek ödüller sunuyor. Fibabanka ise, maaş tutarına göre değişen 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi ile dikkat çekiyor.