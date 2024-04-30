1 Mayıs trafiğe kapalı ve açık yollar listesi 2024 | Taksim ve İstiklal Meydanı trafiğe kapandı mı? İşte çarşamba günü alternatif yollar...

İstanbul'da 1 Mayıs Çarşamba günü yola çıkacak sürücüler, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi arayışına girmiş durumda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanan ve resmi tatil ilan edilen bu özel gün, İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma kısıtlama getirileceği açıklamasıyla gündeme geldi. İşte 1 Mayıs trafiğe kapalı ve açık yollar listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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