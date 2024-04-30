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Bahar'ın Doktor Evren'i Buğra Gülsoy'un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş! O da kendisi gibi oyuncu...

Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kuzey Güney', 'Aşk Yeniden' gibi dizilerde rol alan Gülsoy, hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yıllar önce bakın kiminle evliymiş!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:46
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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş! O da kendisi gibi oyuncu...

Bahar dizisinde Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy'un özel hayatı merak konusu oluyor.

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş! O da kendisi gibi oyuncu...

Unutulmaz yapımlardan "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kuzey Güney", "Aşk Yeniden" gibi dizilerde de rol alan Buğra Gülsoy, şimdilerde "Bahar" dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş! O da kendisi gibi oyuncu...

Ankara doğumlu olan 43 yaşındaki oyuncu, evli olup olmadığı sık sık araştırılırken, ilk eşinin kim olduğunu duyanlar şoke oluyor.

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş! O da kendisi gibi oyuncu...

Buğra Gülsoy, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde rol aldığı dönemlerde meslektaşı Burcu Kara ile 11 ay evli kalmış...

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş! O da kendisi gibi oyuncu...

Öte yandan Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden Cem adından bir oğlu bulunuyor. İşte Buğra Gülsoy başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri...