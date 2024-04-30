Bahar'ın Doktor Evren'i Buğra Gülsoy'un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş! O da kendisi gibi oyuncu...

Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kuzey Güney', 'Aşk Yeniden' gibi dizilerde rol alan Gülsoy, hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yıllar önce bakın kiminle evliymiş!

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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