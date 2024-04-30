HaberlerGaleriSeçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş
Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş
Aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme var. Dava dosyasına silindiği öne sürülen bankanın güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası hazırlanan bilirkişi raporu girdi. Raporda Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin bankadaki görüntüleri yer aldı. Görüntülerde para çantaları, sayma işlemleri görüldü.