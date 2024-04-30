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Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş

Aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme var. Dava dosyasına silindiği öne sürülen bankanın güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası hazırlanan bilirkişi raporu girdi. Raporda Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin bankadaki görüntüleri yer aldı. Görüntülerde para çantaları, sayma işlemleri görüldü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 21:38
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Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı.

Eski bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı özel fon davası sürüyor.

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Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına bankanın güvenlik kamera kayıtlarını ilişkin 141 sayfalık bilirkişi raporu eklendi.

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Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş

GÖRÜNTÜLER RAPORDA YER ALDI

Sabah'ın haberine göre bankanın Levent Büyükdere Caddesi şubesine ait 3 Şubat 2022 ve 10 Nisan 2023 tarihleri arasında bulunan 16 farklı açıya ait 205 bin 572 kamera kaydı incelendi. Dava konusuna ilişkin aralarında Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı, Mert Zeydanlı, Okan Turan ve Terim Arıcan'ın olduğu isimlerin bankaya giriş-çıkış yaptığı anların görüntüleri raporda yer aldı.

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Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş

ÇANTALAR DOLUSU PARA

Güvenlik kameralarını yansıyan anlarda 13 Ocak 2023'te sabah saatlerinde Terim Arıcan'ın elinde bez poşet olduğu bankaya gelerek Seçil Erzan'ın odasının bulunduğu kata çıktığı görüldü.

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Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Çanta çanta paralar böyle getirilmiş

Terim Arıcan'ın odadan çıkıp merdivenlerden indiği esnada ise toplamda 4 kez bankaya gelen Mert Zeydanlı'nın elinde siyah renkli çanta ile bankaya giriş yaptıktan sonra kadın banka personeline verdiği görüldü.