Kuşlar Neden Elektrik Tellerinden Zarar Görmez? ⚡ Gizem Çözüldü: Meğer...

Elektrik tellerinde taşınan yüksek akım, insanlar ve hayvanlar için son derece tehlikeli olabilir. Bu akımın bir kısmının veya tamamının canlının vücudundan geçmesi, ciddi sonuçlara yol açabilir, hatta ölümcül olabilir. Elektrik çarpması, hayvanların ve insanların yaşamlarını tehlikeye atabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Peki kuşlar elektrik tellerine konduklarında nasıl zarar görmezler?