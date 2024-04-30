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PKK'ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirme

Irak, Türkiye sınırında 30 yıl aradan sonra ilk kez askeri üs kurdu. Bu ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a sordu. Ağar, "Mehmetçik, PKK'nın sözde devletini postallarıyla çiğnemiş olacak. Bunun pek çok sonucu olacak bölgede." dedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 17:54
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PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı değerlendirme

Irak Türkiye sınırındaki Zaho'ya 2 askeri üs kurdu. Nedeni ne? Gerekçesi Türkiye ile sınır güvenliği konusundaki iş birliği mi? Türkiye - Irak ortak harekat mı yapacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı değerlendirme

"PKK'DA HAREKETLENME OLACAK"

Bu yeni gördüğümüz bir fotoğraf ama bunun bir evveliyatı var. Aslında 23 Şubat'ta ilk üs bölgelerini kurmaya başladılar. Bunlar Irak ordusunun birinci sınır muhafız tümenine bağlı olan unsurlar.


Şu an için bir PKK ile karşı karşıya gelme fotoğrafı var mı? Şu an için yok ama bir kontrol var koordinasyon ve iş birliği var. Olası bir harekat sırasında neler olacak? PKK'da bir hareketlenme olacak. Hem bölge dışına çıkmak isteyen PKK'lılar olacak hem bölgeye girmeye çalışan PKK'lılar olacak.

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PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı değerlendirme

"TSK'NIN YAPACAĞI HAREKATA BÜYÜK KATKI SAĞLAR"

Bunlar o zaman neleri kullanacaklar? Irak'ın derinlikteki sızma ve sıyrılma parkurlarını kurtaracaklar. Bunların üzerinde Irak merkezi hükümetinin bir takım yol kontrol noktaları üs bölgeleri oluşturması, benzer faaliyetlerinin özellikle Irak bölgesel yönetiminin sorumluluğundaki olan alanlarda örneğin Gara'nın etrafında peşmergeler tarafından yapılıyor olması TSK'nın yapacağı harekata büyük katkılar sağlayacak.

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PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı değerlendirme

Direkt PKK ile çatışmaya girecekler mi? Bu olabilir. Sahanın kendi dinamikleri içerisinde. Ama benim temel öngörüm bununla ilgili çok büyük beklentiler üretmenin doğru olmayacağı doğrultusunda.

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PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı değerlendirme

KONJONKTÜR DEĞİŞTİ

Peşmerge geçmişte bizimle beraber özellikle 90'lı yıllarda Irak'a yapmış olduğumuz harekatlarda beraber hareket ettik. Binlerce zayiat verdiğini biliyoruz. O zaman çok büyük bir fedakarlık yaptılar taşın altına bizimle beraber ellerini soktular. Ama ondan sonra tabii konjonktür değişti, yaklaşımlar değişti, siyaset ve stratejiler değişti hassasiyetler değişti. Türkiye ile iş birliği yapıyor olmasına rağmen aktif bir iş birliğine girmedi pasif bir iş birliği geliştirdi.