PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı değerlendirme

"PKK'DA HAREKETLENME OLACAK"

Bu yeni gördüğümüz bir fotoğraf ama bunun bir evveliyatı var. Aslında 23 Şubat'ta ilk üs bölgelerini kurmaya başladılar. Bunlar Irak ordusunun birinci sınır muhafız tümenine bağlı olan unsurlar.



Şu an için bir PKK ile karşı karşıya gelme fotoğrafı var mı? Şu an için yok ama bir kontrol var koordinasyon ve iş birliği var. Olası bir harekat sırasında neler olacak? PKK'da bir hareketlenme olacak. Hem bölge dışına çıkmak isteyen PKK'lılar olacak hem bölgeye girmeye çalışan PKK'lılar olacak.