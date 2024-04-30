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Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı

Dünyanın en üstün 5 silahı arasında, tamamen yerli ve milli üretim olan MPT-76, diğer silahları geride bırakarak zirveye yükseldi. Bu muazzam başarı, sadece ülkemizin teknolojik yeteneklerini değil, aynı zamanda güçlü bir savunma endüstrisi altyapısının gücünü de gösteriyor. MPT-76'nın etkileyici performansı, sadece bir silahın sahip olabileceği potansiyeli vurguluyor ve küresel arenada dikkat çekiyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:29
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Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı

Dünyanın en üstün 5 silahı arasında, yerli ve milli üretim olan MPT-76, diğer ülkelerin silahlarını geride bırakarak zirveye yerleşti. Bu tüfek, Türk ordusunun envanterinde bulunan 500 bin adet HK-G3 piyade tüfeğinin yerine geçmek üzere tasarlanmıştır ve bütün tasarımı ile hakları MKE'ye aittir. MPT-76'nın bu üstünlüğü, sadece Türkiye'nin savunma endüstrisinin başarısını değil, aynı zamanda uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmektedir.

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Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı

Yaklaşık 200 parçadan oluşan MPT-76'nın bütün parçaları MKE fabrikalarında üretiliyor.

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Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı

Türk mühendislerinin yaklaşık 3,5 yıl üzerinde çalışarak geliştirdiği milli piyade tüfeğinin üretimine başlandı.

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Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı

Türk ordusu tarafından kullanılan G3'lerin yerini alması planlanan modern piyade tüfeği, dünya ordularının envanterinde bulunan son nesil piyade tüfeklerinin üstün özelliklerini bünyesinde topladı.

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Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı

MPT-76, tasarımından itibaren tamamen yerli olan ve hiç bir ülkeden teknoloji transferi yapılmadan üretilen modern piyade tüfeğinin teknik özelliklerine de son şekli verildi.