30 Nisan 2024, Salı
Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı
Dünyanın en üstün 5 silahı arasında, tamamen yerli ve milli üretim olan MPT-76, diğer silahları geride bırakarak zirveye yükseldi. Bu muazzam başarı, sadece ülkemizin teknolojik yeteneklerini değil, aynı zamanda güçlü bir savunma endüstrisi altyapısının gücünü de gösteriyor. MPT-76'nın etkileyici performansı, sadece bir silahın sahip olabileceği potansiyeli vurguluyor ve küresel arenada dikkat çekiyor
Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:29
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