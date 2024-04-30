Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı

Dünyanın en üstün 5 silahı arasında, yerli ve milli üretim olan MPT-76, diğer ülkelerin silahlarını geride bırakarak zirveye yerleşti. Bu tüfek, Türk ordusunun envanterinde bulunan 500 bin adet HK-G3 piyade tüfeğinin yerine geçmek üzere tasarlanmıştır ve bütün tasarımı ile hakları MKE'ye aittir. MPT-76'nın bu üstünlüğü, sadece Türkiye'nin savunma endüstrisinin başarısını değil, aynı zamanda uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmektedir.