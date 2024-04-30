30 Nisan 2024, Salı
Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği geçtiğimiz haftalarda tek celsede sona ermişti. Eski çift, boşanma sonrası ilk kez kızları Naz'ın doğum gününde bir araya geldi.İşte, Terim ve Bahçekapılı'nın 6 yaşına basan kızlarının doğum gününden kareler...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:23
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