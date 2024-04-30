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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği geçtiğimiz haftalarda tek celsede sona ermişti. Eski çift, boşanma sonrası ilk kez kızları Naz'ın doğum gününde bir araya geldi.İşte, Terim ve Bahçekapılı'nın 6 yaşına basan kızlarının doğum gününden kareler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:23
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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanma haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. 2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı.

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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...

Eski çift, boşanma sonrası ilk defa kızları Naz'ın doğum gününde bir araya geldi.

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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...

NE OLMUŞTU?

Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bir değil üç taneydi...

İki kızları olan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, düşünüldüğü gibi İstanbul'da değil bambaşka bir yerde boşandılar. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı üç dava açıp hedef şaşırttılar.

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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...

ÜÇ AYRI DAVA

İstanbul 3. Aile Mahkemesi'ne 25 Mart'ta üç ayrı boşanma davası açan ikili, İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmadı ve dava ertelendi. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıktı.

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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...

İkili, Marmara- Ereğlisi Adliye'sinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.