Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı kızları için bir araya geldi! Tek celsede boşanmışlardı...

NE OLMUŞTU?

Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bir değil üç taneydi...

İki kızları olan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, düşünüldüğü gibi İstanbul'da değil bambaşka bir yerde boşandılar. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı üç dava açıp hedef şaşırttılar.