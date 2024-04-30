Toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba metrobüs, metro, İETT (otobüs), tramvay bedava mı olacak?

Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.